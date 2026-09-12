ETV Bharat / state

मेरठ के होटल में लगी भीषण आग, दो कारें जलीं; जानमाल की कोई क्षति नहीं

परतापुर थाना क्षेत्र के होटल अविका में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक वहां आग की लपटें लोगों को दिखाई देने लगीं. होटल में मौजूद स्टाफ ने वहां से निकलकर अपनी जान बचाई. आग की वजह से वहां हड़कंप जैसा माहौल हो गया. स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई.

मेरठ: दिल्ली रोड स्थित परतापुर थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में शनिवार को अचानक आग लग गई. इसकी चपेट न सिर्फ होटल के कमरे आ गए बल्कि पार्किंग में खड़े वाहनों को भी आग ने चपेट में ले लिया. आग के कारणों का अभी पता नहीं लग सका है. दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

सूचना पर रेलवे रोड थाना, ब्रह्मपुरी थाना और परतापुर थाने की पुलिस समेत एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले खुद मौके पर पहुंचे. फायर बिग्रेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान पार्किंग में खड़ी दो कारें जल गई.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, अलग-अलग थाना क्षेत्र से मौके पर टीम पहुंच गईं. किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया गया है. आग लगने की क्या वजह है? इसको लेकर फायर ब्रिगेड की टीम अभी जांच करेगी. फिलहाल आसपास में लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

आग इतनी भयानक थी कि पूरे होटल में कमरों तक में आज की लपटें दूर-दूर से दिखाई दे रही थीं. आसमान में हर तरफ धुएं के गुबार दिखाई दे रहे थे. यह वही होटल है, जहां तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली महिला की हत्या हुई थी. तब इस होटल के मालिक को जेल भेजा गया था.

यह भी पढ़ें: कस्टडी में हिंसा पुलिस की आधिकारिक ड्यूटी नहीं, यह अपराध है, हाईकोर्ट का राहत देने से इनकार