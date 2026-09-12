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मेरठ के होटल में लगी भीषण आग, दो कारें जलीं; जानमाल की कोई क्षति नहीं

आग इतनी भयानक थी कि पूरे होटल में कमरों तक में आज की लपटें दूर-दूर से दिखाई दे रही थीं.

मेरठ के होटल में लगी भीषण आग.
मेरठ के होटल में लगी भीषण आग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 2:22 PM IST

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मेरठ: दिल्ली रोड स्थित परतापुर थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में शनिवार को अचानक आग लग गई. इसकी चपेट न सिर्फ होटल के कमरे आ गए बल्कि पार्किंग में खड़े वाहनों को भी आग ने चपेट में ले लिया. आग के कारणों का अभी पता नहीं लग सका है. दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

परतापुर थाना क्षेत्र के होटल अविका में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक वहां आग की लपटें लोगों को दिखाई देने लगीं. होटल में मौजूद स्टाफ ने वहां से निकलकर अपनी जान बचाई. आग की वजह से वहां हड़कंप जैसा माहौल हो गया. स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले. (Video Credit: ETV Bharat)

सूचना पर रेलवे रोड थाना, ब्रह्मपुरी थाना और परतापुर थाने की पुलिस समेत एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले खुद मौके पर पहुंचे. फायर बिग्रेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान पार्किंग में खड़ी दो कारें जल गई.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, अलग-अलग थाना क्षेत्र से मौके पर टीम पहुंच गईं. किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया गया है. आग लगने की क्या वजह है? इसको लेकर फायर ब्रिगेड की टीम अभी जांच करेगी. फिलहाल आसपास में लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

आग इतनी भयानक थी कि पूरे होटल में कमरों तक में आज की लपटें दूर-दूर से दिखाई दे रही थीं. आसमान में हर तरफ धुएं के गुबार दिखाई दे रहे थे. यह वही होटल है, जहां तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली महिला की हत्या हुई थी. तब इस होटल के मालिक को जेल भेजा गया था.

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