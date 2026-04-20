धमतरी के माजीसा राइस मिल में लगी आग, बारदाना सहित लाखों का धान और चावल जलकर राख
आग पर काबू पाने में दमकल की टीम को घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 8:22 PM IST
धमतरी: कोतवाली थाना क्षेत्र में माजीसा राइस मिल में सोमवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. अचानक लगी आग के कारण आसपास अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
माजीसा राइस मिल में लगी आग
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, राइस मिल में रखे बारदाना, धान और चावल आग की चपेट में आ गए, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. राइस मिल संचालक सिद्धार्थ जैन ने बताया कि शुरुआती तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. सूचना मिलते ही वे तत्काल मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई. संचालक ने बताया कि मिल में करीब 50 हजार बारदाना, 1 हजार क्विंटल धान और 1 हजार क्विंटल चावल रखा हुआ था, जो कस्टम मिलिंग के लिए लाया गया था. फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम
फायरमैन राजेश हिरवानी के अनुसार, सूचना मिलने पर उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां देखा गया कि बारदाना के बंडलों में भीषण आग लगी हुई थी. आग इतनी तेज थी कि उसे काबू में करने में करीब दो घंटे का समय लगा और चार गाड़ियों पानी का उपयोग किया गया, तब जाकर स्थिति नियंत्रित हो सकी.
शुरुआती तौर पर जो समझ में आ रहा है, उसके मुताबिक आग शार्ट सर्किट से लगी होगी: सिद्धार्थ जैन,संचालक माजीसा राइसमिल
जब हमारी टीम यहां पहुंची तो आग काफी भड़क रही थी. बारदाने में लगी आग से धान और चावल में आग पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद हमने आग पर काबू पाया: राजेश हिरवानी, फायरमैन
लापरवाही का लग रहा आरोप
आग के बुझने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि जब कस्टम मिलिंग के लिए इतनी बड़ी मात्रा में धान और सामग्री मिल में रखी गई थी, तो उसकी समुचित देखरेख और सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए. क्या यह घटना कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही का नतीजा है? अगर समय रहते सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाता, तो शायद इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था.