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दिल्‍ली: लक्ष्मी नगर में आग से मचा हड़कंप, 7 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

आग से जलकर राख हुआ सामान ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में गुरुवार सुबह एक इंस्टीट्यूट में आग लगने से हड़कंप मच गया. मंगल बाजार रोड पर महाराजा बैंक्वेट हॉल के पास स्थित इंस्टीट्यूट में सुबह करीब 5:50 बजे आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने दमकल की 7 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया.

दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, सुबह करीब 5:50 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की ओर से तीन वाटर टेंडर (WT), दो वाटर बाउजर (WB), एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (QRV) और एक मल्टी कैपेसिटी फायर रेस्क्यू वाहन (MCFR) को घटनास्थल पर भेजा गया. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया.