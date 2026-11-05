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दिल्‍ली: लक्ष्मी नगर में आग से मचा हड़कंप, 7 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

लक्ष्मी नगर इलाके में गुरुवार सुबह एक इंस्टीट्यूट में आग लगने से हड़कंप मच गया.

Fire Breaks Out At Laxmi Nagar Institute, Seven Fire Tenders Rush To Spot
आग से जलकर राख हुआ सामान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 5, 2026 at 9:42 AM IST

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नई दिल्‍ली: पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में गुरुवार सुबह एक इंस्टीट्यूट में आग लगने से हड़कंप मच गया. मंगल बाजार रोड पर महाराजा बैंक्वेट हॉल के पास स्थित इंस्टीट्यूट में सुबह करीब 5:50 बजे आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने दमकल की 7 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया.

दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, सुबह करीब 5:50 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की ओर से तीन वाटर टेंडर (WT), दो वाटर बाउजर (WB), एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (QRV) और एक मल्टी कैपेसिटी फायर रेस्क्यू वाहन (MCFR) को घटनास्थल पर भेजा गया. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया.

डेढ़ घंटे तक चला दमकल विभाग का ऑपरेशन

दमकल विभाग के एसटीओ देशपाल ने सुबह करीब 6:15 बजे आग पर काबू पाने की सूचना दी. इसके बाद भी घटनास्थल पर कूलिंग और अन्य जरूरी कार्रवाई जारी रही. सुबह करीब 7:20 बजे एडीओ दीपक हुड्डा ने ऑपरेशन समाप्त होने का संदेश जारी किया. इसके साथ ही दमकल विभाग का अभियान पूरा हो गया.

इस कार्रवाई में एडीओ दीपक हुड्डा, एसटीओ देशपाल और एसओ चमन सिंह सहित दमकल विभाग की टीम मौजूद रही. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. वहीं, संस्थान के अंदर हुए नुकसान और घटना के समय किसी के मौजूद होने को लेकर भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

दिल्ली अग्निशमन सेवा में कैडर का होगा पुनर्गठन

बता दें कि राजधानी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को नया आयाम देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 2,345 अतिरिक्त नए पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दे दी है. वर्ष 1942 में स्थापित इस विभाग के 84 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब इतने व्यापक पैमाने पर कैडर पुनर्गठन किया जा रहा है. इस निर्णय के लागू होने के साथ ही दिल्ली अग्निशमन सेवा में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3,096 से बढ़कर 5,441 हो जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इस कैडर पुनर्गठन का प्राथमिक उद्देश्य शहर की लगातार बढ़ती जरूरतों और सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप अग्निशमन विभाग को सक्षम बनाना है. नए पदों के सृजन से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर धरातल पर काम करने वाले फ्रंटलाइन कर्मियों की उपलब्धता में बड़ा इजाफा होगा.

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इंस्टीट्यूट में आग

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