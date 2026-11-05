दिल्ली: लक्ष्मी नगर में आग से मचा हड़कंप, 7 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू
लक्ष्मी नगर इलाके में गुरुवार सुबह एक इंस्टीट्यूट में आग लगने से हड़कंप मच गया.
Published : November 5, 2026 at 9:42 AM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में गुरुवार सुबह एक इंस्टीट्यूट में आग लगने से हड़कंप मच गया. मंगल बाजार रोड पर महाराजा बैंक्वेट हॉल के पास स्थित इंस्टीट्यूट में सुबह करीब 5:50 बजे आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने दमकल की 7 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया.
दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, सुबह करीब 5:50 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की ओर से तीन वाटर टेंडर (WT), दो वाटर बाउजर (WB), एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (QRV) और एक मल्टी कैपेसिटी फायर रेस्क्यू वाहन (MCFR) को घटनास्थल पर भेजा गया. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया.
#WATCH दिल्ली। लक्ष्मी नगर मंगल बाजार स्थित एक कार्यालय में आग लगी जिसे अब बुझा दिया गया है। अग्निशमन अधिकारी दीपक हुड्डा ने बताया, "हमें आग लगने की सूचना मिली और उसके बाद हम मौके पर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद हमने आग बुझाने का काम शुरू किया। इसमें कोई भी घायल नहीं है... हमें 5:50 बजे के करीब फोन आया था..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2026
डेढ़ घंटे तक चला दमकल विभाग का ऑपरेशन
दमकल विभाग के एसटीओ देशपाल ने सुबह करीब 6:15 बजे आग पर काबू पाने की सूचना दी. इसके बाद भी घटनास्थल पर कूलिंग और अन्य जरूरी कार्रवाई जारी रही. सुबह करीब 7:20 बजे एडीओ दीपक हुड्डा ने ऑपरेशन समाप्त होने का संदेश जारी किया. इसके साथ ही दमकल विभाग का अभियान पूरा हो गया.
इस कार्रवाई में एडीओ दीपक हुड्डा, एसटीओ देशपाल और एसओ चमन सिंह सहित दमकल विभाग की टीम मौजूद रही. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. वहीं, संस्थान के अंदर हुए नुकसान और घटना के समय किसी के मौजूद होने को लेकर भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
#WATCH दिल्ली। लक्ष्मी नगर मंगल बाजार स्थित एक कार्यालय में आग लगी जिसे अब बुझा दिया गया है। अग्निशमन अधिकारी दीपक हुड्डा ने बताया, "हमें आग लगने की सूचना मिली और उसके बाद हम मौके पर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद हमने आग बुझाने का काम शुरू किया। इसमें कोई भी घायल नहीं है... हमें 5:50 बजे के करीब फोन आया था..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2026
दिल्ली अग्निशमन सेवा में कैडर का होगा पुनर्गठन
बता दें कि राजधानी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को नया आयाम देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 2,345 अतिरिक्त नए पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दे दी है. वर्ष 1942 में स्थापित इस विभाग के 84 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब इतने व्यापक पैमाने पर कैडर पुनर्गठन किया जा रहा है. इस निर्णय के लागू होने के साथ ही दिल्ली अग्निशमन सेवा में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3,096 से बढ़कर 5,441 हो जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इस कैडर पुनर्गठन का प्राथमिक उद्देश्य शहर की लगातार बढ़ती जरूरतों और सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप अग्निशमन विभाग को सक्षम बनाना है. नए पदों के सृजन से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर धरातल पर काम करने वाले फ्रंटलाइन कर्मियों की उपलब्धता में बड़ा इजाफा होगा.
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