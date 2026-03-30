ETV Bharat / state

कवर्धा के SLRM सेंटर में लगी आग, 12 घंटे बाद भी काबू नहीं

कवर्धा: कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 3 स्थित SLRM (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) केंद्र में देर रात भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह केंद्र सरोवर तालाब के पास स्थित है, जहां रात करीब 10 बजे अचानक आग भड़क उठी. आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं, जिससे आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल बन गया.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि सूचना के बावजूद मौके पर केवल एक ही दमकल वाहन पहुंचा, जबकि विभाग के पास अन्य वाहन भी उपलब्ध थे, फिर भी उन्हें नहीं भेजा गया. इससे आग पर काबू पाने में देरी हुई और हालात लगातार बिगड़ते चले गए.

कवर्धा के एसएलआरएम सेंटर में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुबह तक नहीं बुझी एसएलआरएम सेंटर में आग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि रातभर काबू नहीं पाया जा सका. सुबह तक भी केंद्र के भीतर से धुआं और आग की लपटें उठती रहीं. स्थानीय वार्डवासियों और केंद्र के कर्मचारियों को सीमित संसाधनों के साथ आग बुझाने में जुटना पड़ा.

देर रात SLRM सेंटर में लगी आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

मामले की जांच के निर्देश

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कचरे में मौजूद किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग भड़की हो सकती है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि केंद्र में रखा अधिकांश कचरा जलकर राख हो गया है. प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं.