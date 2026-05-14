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भीलवाड़ा के ज्वेलरी शोरूम में लगी आग, उदयपुर की सब्जी मंडी में भभका कचरे का ढेर

ज्वेलरी शोरूम में आग/सब्जी मंडी में भभका कचरे का ढेर ( ETV Bharat Bhilwara/Udaipur )

भीलवाड़ा/उदयपुर: भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में अज्ञात कारणों के चलते गुरुवार को अचानक आग लग गई. आग की सूचना पर नगर निगम के दमकल के साथ ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे जहां शोरूम के स्टाफ को बाहर निकाल कर ऊपरी हिस्से में लगी आग पर काबू पाया गया. वहीं उदयपुर की सब्जी मंडी के कचरे के ढेर में लगी आग पर करीब डेढ़ घंटे में काबू पाया जा सका. भीलवाड़ा शहर के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी हनुमान सिंह चौधरी ने बताया कि नगर निगम के बाहर मेन रोड पर डीपी ज्वेलर्स के नाम से शोरूम स्थित है. शोरूम के ऊपरी हिस्से में अचानक आग लग गई. आग की सूचना पर पास ही स्थित नगर निगम के अग्निशमन कार्यालय से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों की सजगता के चलते तुरंत आग पर काबू पा लिया गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शोरूम मालिक की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा. पढ़ें: रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के जनरल कोच में लगी आग, सवारियों में मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा टला