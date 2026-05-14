भीलवाड़ा के ज्वेलरी शोरूम में लगी आग, उदयपुर की सब्जी मंडी में भभका कचरे का ढेर
भीलवाड़ा के ज्वेलरी शोरूम और उदयपुर की सब्जी मंडी में लगी आग पर काबू पा लिया गया.
Published : May 14, 2026 at 1:27 PM IST
भीलवाड़ा/उदयपुर: भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में अज्ञात कारणों के चलते गुरुवार को अचानक आग लग गई. आग की सूचना पर नगर निगम के दमकल के साथ ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे जहां शोरूम के स्टाफ को बाहर निकाल कर ऊपरी हिस्से में लगी आग पर काबू पाया गया. वहीं उदयपुर की सब्जी मंडी के कचरे के ढेर में लगी आग पर करीब डेढ़ घंटे में काबू पाया जा सका.
भीलवाड़ा शहर के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी हनुमान सिंह चौधरी ने बताया कि नगर निगम के बाहर मेन रोड पर डीपी ज्वेलर्स के नाम से शोरूम स्थित है. शोरूम के ऊपरी हिस्से में अचानक आग लग गई. आग की सूचना पर पास ही स्थित नगर निगम के अग्निशमन कार्यालय से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों की सजगता के चलते तुरंत आग पर काबू पा लिया गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शोरूम मालिक की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा.
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उदयपुर की सब्जी मंडी की आग पर पाया काबू: सवीना सब्जी मंडी में गुरुवार उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मंडी परिसर में पड़े कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया. आग की सूचना मिलते ही मंडी में खड़ी गाड़ियों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर हटवाया गया, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.
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दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे तक लगातार मशक्कत कर आग पर काबू पाया. व्यापारियों का कहना है कि मंडी में नियमित रूप से कचरा नहीं उठाया जाता और 20 से 25 दिनों तक कचरा जमा पड़ा रहता है. इससे पहले भी कई बार सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई गई. फल-सब्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश खिलवानी ने बताया कि मंडी के पीछे डंपिंग यार्ड होने के बावजूद रोजाना कचरा डंप नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है.