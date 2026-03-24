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कवर्धा की जनता राइस मिल में लगी आग, करोड़ों का धान हुआ जलकर खाक

कबीरधाम: कवर्धा के हरिनछपरा गांव में जनता राइस मिल है. आज जनता राइस मिल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. राइस मिल के संचालक ने बताया कि आग से करोड़ों का नुकसान हो चुका है. आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल की टीम जुटी हुई है. राइस मिल के संचालक का आरोप है कि उन्होंने आग लगने की खबर तीन फायर ब्रिगेड केंद्रों पर दी. लेकिन कहीं से भी तत्काल मौके पर मदद नहीं मिली. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जो टैंकर देर से आग बुझाने के लिए पहुंचे, उनमें भी पानी की मात्रा काफी कम थी.

राइस मिल में लगी भीषण आग

राइस मिल में जब आग लगी तब वहां मौके पर मौजूद लोगों ने बताया, कि आग ने देखते ही देखते राइस मिल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी भीषण थी कि राइस में मिल में मौजूद फायर सिस्टम से भी काबू में नहीं आई. मिल में कई टन धान रखा था. जिसकी वजह से आग और तेजी से फैली. कई किलोमीटर दूर से सही राइस मिल से उठता धुंआ लोगों को नजर आ रहा था. राइस मिल के भीतर बड़ी संख्या में बारदाने के गट्ठर भी रखे थे जो जलकर खाक हो गए.