धर्मशाला में HPTDC के मशहूर होटल में लगी आग, शीतकालीन सत्र के लिए यहां ठहरे हुए थे अधिकारी

धर्मशाला: जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में गुरुवार देर शाम एचपीटीडीसी मशहूर होटल धौलाधार में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई. धर्मशाला के धौलाधार होटल में जब आग की घटना हुई तब धौलाधार होटल में तपोवन विधानसभा में भाग ले रहे हैं कर्मचारी और अधिकारी भी रुके हुए थे. ऐसे में उनका होटल से सुरक्षित बाहर निलकने के लिए जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया और सभी अधिकारी व कर्मचारियों को सुरक्षित होटल से बाहर निकल गया.

होटल के किचन से भड़की आग ने भयंकर रूप ले लिया. दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया. धर्मशाला के होटल धौलाधार में देर शाम अग्निशमन विभाग के पास आगग लगने सूचना पहुंची थी. इसके बाद अग्निशमन कर्मचारी अपनी गाड़ियों को लेकर धौलाधार होटल में पहुंचे और आग पर काबू पाया गया. इसके बाद चार रिजर्व गाड़ियां अग्निशमन विभाग की तरफ से धर्मशाला की कोतवाली बाजार में निगरानी के लिए तैनात कर दी गई थी. बताया जा रहा है कि किचन में लगे एक सिलेंडर से गैस लीक हुई और समूचे परिसर में आग लग गई. गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं आई.