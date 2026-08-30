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राठ में घर में ई-स्कूटी में धमाके के बाद लगी आग, बाइक और गृहस्थी का सामान जलकर राख

हमीरपुर : राठ के सिकंदरपुरा मोहल्ले में रविवार रात घर में रखी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक विस्फोट हो गया. इसके बाद स्कूटी में आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. स्कूटी के पास खड़ी बाइक भी आग की चपेट में आ गई. लपटें देखकर मौके पर पहुंचकर लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया. लेकिन, तब तक घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया. पीड़ित ने आग से करीब दो लाख रुपये के नुकसान का दावा किया है.

सिकंदरपुरा मोहल्ला निवासी संतोष कुमार ने बताया कि रात में परिवार के लोग घर में मौजूद थे. इसी दौरान घर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक तेज धमाका हुआ. धमाके के बाद स्कूटी में आग लग गई. देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी.



आग की लपटों ने पास में खड़ी बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया. इसके बाद घर में रखा गृहस्थी का सामान भी जलने लगा. आग देखकर परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.