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राठ में घर में ई-स्कूटी में धमाके के बाद लगी आग, बाइक और गृहस्थी का सामान जलकर राख

उपनिरीक्षक संगमलाल ने बताया कि पीड़ित की ओर से शिकायत दी गई है. मामले की जांच की जा रही है.

ई-स्कूटी में धमाके के बाद लगी आग
ई-स्कूटी में धमाके के बाद लगी आग (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 10:09 PM IST

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हमीरपुर : राठ के सिकंदरपुरा मोहल्ले में रविवार रात घर में रखी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक विस्फोट हो गया. इसके बाद स्कूटी में आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. स्कूटी के पास खड़ी बाइक भी आग की चपेट में आ गई. लपटें देखकर मौके पर पहुंचकर लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया. लेकिन, तब तक घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया. पीड़ित ने आग से करीब दो लाख रुपये के नुकसान का दावा किया है.

सिकंदरपुरा मोहल्ला निवासी संतोष कुमार ने बताया कि रात में परिवार के लोग घर में मौजूद थे. इसी दौरान घर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक तेज धमाका हुआ. धमाके के बाद स्कूटी में आग लग गई. देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी.


आग की लपटों ने पास में खड़ी बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया. इसके बाद घर में रखा गृहस्थी का सामान भी जलने लगा. आग देखकर परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.


संतोष के मुताबिक, आग से इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. इसके अलावा घर में रखा जरूरी गृहस्थी का सामान भी जलकर नष्ट हो गया. उन्होंने करीब दो लाख रुपये का नुकसान होने की बात कही है. पीड़ित ने कोतवाली में कंपनी के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है.


उपनिरीक्षक संगमलाल ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में ब्लास्ट के बाद आग लगने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटना की जानकारी ली है. पीड़ित की ओर से शिकायत दी गई है. मामले की जांच की जा रही है.

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