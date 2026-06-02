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हल्द्वानी की वाइन शॉप में भीषण अग्निकांड, करोड़ों का स्टॉक स्वाहा, जानिये कैसे हुआ हादसा

आग लगने से दुकान के अंदर रखा शराब का करोड़ों रुपये का स्टॉक, फर्नीचर और अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया.

FIRE AT HALDWANI WINE SHOP
हल्द्वानी वाइन शॉप में आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 2, 2026 at 2:41 PM IST

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हल्द्वानी: तिकोनिया स्थित वाइन शॉप में देर रात भीषण आग लग गई. वाइन शॉप में आग लगने से करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी दुकान जलकर राख हो गई. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

हल्द्वानी की व्यस्त नैनीताल रोड स्थित तिकोनिया वाइन शॉप में मंगलवार तड़के करीब 2 बजे अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आग की ऊंची-ऊंची लपटें आसमान तक दिखाई देने लगीं. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी.

बताया जा रहा है कि दुकान के भीतर भारी मात्रा में शराब का स्टॉक रखा हुआ था. इसके अलावा एक कमर्शियल गैस सिलेंडर भी मौजूद था. जिसने आग को और अधिक भड़काने का काम किया. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. अंदर रखा सामान जलने लगा. सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

आग की गंभीरता को देखते हुए तीन दमकल वाहनों को मौके पर लगाया गया. फायर कर्मियों ने लगातार कई घंटों तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. उसे आसपास की दुकानों तथा भवनों तक फैलने से रोक दिया गया. आग लगने के बाद दुकान के अंदर रखा शराब का करोड़ों रुपये का स्टॉक, फर्नीचर और अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया.

प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस अग्निकांड में करीब 3 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुबह लगभग 2 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है.

वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए विस्तृत जांच की जा रही है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है. सीओ अमित कुमार ने बताया कि कल देर रात शराब की दुकान पर आग लगी थी. आग पर देर रात ही काबू पा लिया गया था. नुकसान का आकलन अग्निशमन की टीम द्वारा किया जा रहा है.

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