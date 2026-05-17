जैसलमेर में भीषण गर्मी में धधका जीएसएस, दो ट्रांसफॉर्मर जले, 10 गांवों की बिजली सप्लाई ठप
प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है.
Published : May 17, 2026 at 2:40 PM IST
जैसलमेर: जिले के चेलक गांव स्थित बिजली निगम के जीएसएस में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई. इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में एक ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि उसके पास रखा दूसरा ट्रांसफॉर्मर भी आग की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद सुरक्षा लिहाज से आसपास के करीब 10 गांवों की बिजली सप्लाई तुरंत बंद कर दी गई.
बिजली निगम के एक्सईएन प्रदीप बारूपाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही जैसलमेर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा. सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद रखी. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है. आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है. जल्द वैकल्पिक व्यवस्था कर बिजली सप्लाई बहाल करेंगे.
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कई किमी दूर दिखा धुआं:आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें और काले धुएं का गुबार कई किमी दूर दिखा. जीएसएस परिसर से उठते धुएं को देखकर आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. बिजली निगम के कर्मचारी भी आए व स्थिति को संभालने में जुटे. आग फैलने की आशंका के चलते आसपास क्षेत्र को खाली कराया गया.
कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा: घटना के दौरान बिजली निगम के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मुख्य बिजली सप्लाई बंद करवाई. इससे बड़ा हादसा टल गया. समय रहते सप्लाई बंद नहीं की जाती तो आग और ज्यादा फैल सकती थी. आग लगने के कारण जीएसएस के उपकरणों को नुकसान पहुंचा.
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