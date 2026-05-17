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जैसलमेर में भीषण गर्मी में धधका जीएसएस, दो ट्रांसफॉर्मर जले, 10 गांवों की बिजली सप्लाई ठप

जैसलमेर में भीषण गर्मी में धधका जीएसएस ( ETV Bharat Jaisalmer )