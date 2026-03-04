दिल्ली के सदर बाजार अनाज मंडी में लगी आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद
दिल्ली के सदर बाजार में आग लगने से हड़कंप, मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम.
Published : March 4, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में स्थित अनाज मंडी में बुधवार को आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. फायर विभाग के अनुसार आग लगने की सूचना शाम करीब साढ़े चार बजे के करीब मिली, जिसके बाद मौके पर दमकल की करीब 14 गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई.
आग की लपटें बेतहाशा उठती देख आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग दुकान में लगी जो कि तेजी से फैली, जिससे अफरा-तफरी मच गई. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि लपटें आसपास की दुकानों और गोदामों को अपनी चपेट में न लें. भीड़भाड़ और संकरी गलियों के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में कठिनाई हुई. हालांकि अभी तक घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है
A shop in Delhi's Sadar Bazaar caught fire. Around 14 vehicles were present at the scene. The fire was reported around 4.30 pm: Delhi Fire Services— ANI (@ANI) March 4, 2026
दमकल अधिकारियों ने बताया कि तकरीबन फायर फाइटर की टीम को मौके पर भेजी गई है, जो आग को काबू करने में जुटी है. दमकल विभाग का कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा. बता दें कि इससे पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित बीरबल चौक के पास मंगलवार रात करीब 11 बजे एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगी थी. इस हादसे में दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी.
ये भी पढ़ें :