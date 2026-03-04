ETV Bharat / state

दिल्ली के सदर बाजार अनाज मंडी में लगी आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में स्थित अनाज मंडी में बुधवार को आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. फायर विभाग के अनुसार आग लगने की सूचना शाम करीब साढ़े चार बजे के करीब मिली, जिसके बाद मौके पर दमकल की करीब 14 गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई.

आग की लपटें बेतहाशा उठती देख आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग दुकान में लगी जो कि तेजी से फैली, जिससे अफरा-तफरी मच गई. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि लपटें आसपास की दुकानों और गोदामों को अपनी चपेट में न लें. भीड़भाड़ और संकरी गलियों के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में कठिनाई हुई. हालांकि अभी तक घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है