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दिल्ली के हरि नगर स्थित गारमेंट गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

नई दिल्ली: दिल्ली के हरि नगर में मायापुरी फेज-2 स्थित एक बहुमंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर शुक्रवार को आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंचीं और आग बुझाना शुरु किया. जिस इमारत में आग लगी वह बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और तीन मंजिलों वाली है और इसका क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग गज है. आग दूसरी मंजिल पर बने रेडीमेड गारमेंट्स के गोदाम में लगी.

सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस के तीन वॉटर टेंडर, एक वॉटर बाउजर और एक एमसीएफआर वाहन मौके पर पहुंचे. एसटीओ गिरिराज के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग बुझाने और कूलिंग का काम शाम 6:25 बजे तक चलता रहा. इसके बाद फायर विभाग ने 'स्टॉप मैसेज' जारी कर अभियान समाप्त होने की जानकारी दी.

फायर डिपार्टमेंट के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया कि ये इलाका हरिनगर क्षेत्र का है. बेसमेंट से लेके करीब तीन मंजिला इमारत है जिसमें आग लगी. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. गनीमत रही कि समय रहते दमकल विभाग की टीम ने आग को इमारत के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. जांच के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.