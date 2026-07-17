ETV Bharat / state

दिल्ली के हरि नगर स्थित गारमेंट गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

फायर विभाग की तरफ से बताया गया कि आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी. क्या है पूरा मामला, पढ़ें खबर..

गारमेंट गोदाम में लगी भीषण आग
गारमेंट गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 17, 2026 at 10:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के हरि नगर में मायापुरी फेज-2 स्थित एक बहुमंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर शुक्रवार को आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंचीं और आग बुझाना शुरु किया. जिस इमारत में आग लगी वह बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और तीन मंजिलों वाली है और इसका क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग गज है. आग दूसरी मंजिल पर बने रेडीमेड गारमेंट्स के गोदाम में लगी.

सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस के तीन वॉटर टेंडर, एक वॉटर बाउजर और एक एमसीएफआर वाहन मौके पर पहुंचे. एसटीओ गिरिराज के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग बुझाने और कूलिंग का काम शाम 6:25 बजे तक चलता रहा. इसके बाद फायर विभाग ने 'स्टॉप मैसेज' जारी कर अभियान समाप्त होने की जानकारी दी.

फायर डिपार्टमेंट के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया कि ये इलाका हरिनगर क्षेत्र का है. बेसमेंट से लेके करीब तीन मंजिला इमारत है जिसमें आग लगी. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. गनीमत रही कि समय रहते दमकल विभाग की टीम ने आग को इमारत के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. जांच के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.

TAGGED:

हरि नगर गारमेंट गोदाम में आग
FIRE AT GARMENT WAREHOUSE DELHI
FIRE INCIDENTS IN DELHI
FIRE AT GARMENT WAREHOUSE DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.