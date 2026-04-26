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उधम सिंह नगर में 5 अलग-अलग जगहों पर लगी आग, मची अफरा-तफरी, रुद्रपुर में मांझे से कटा युवक का गला

उधम सिंह नगर में गर्मी बढ़ते ही बढ़ी आग की घटनाएं, कहीं ट्रक जला तो कही जले खेत, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के छूटे पसीने

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ट्रक में लगी आग (फोटो सोर्स- Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 26, 2026 at 10:33 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में एक ही दिन में पांच अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाओं से हड़कंप मच गया. हालांकि, अग्निशमन विभाग की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई के चलते सभी स्थानों पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. राहत की बात ये रही कि किसी भी घटना में जनहानि नहीं हुई है. जबकि, नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

उधम सिंह नगर जिले में बढ़ी आग लगने की घटनाएं: उधम सिंह नगर जिले में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच आग लगने की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पांच अलग-अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पहली घटना केला खेड़ा क्षेत्र में सामने आई, जहां एक ट्रक में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि ट्रक में गत्ता भरा हुआ था, जिससे आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिय. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दो दमकल गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. फिलहाल, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

Udham Singh Nagar Fire Incidents
धू-धू कर जला ट्रक (फोटो सोर्स- Local Resident)

दूसरी घटना फुलसूंगा गंगापुर रोड स्थित फुलसूंगा क्षेत्र में हुई, जहां झाड़ियों और गेहूं के कटे हुए खेतों में आग लग गई. गर्मी और सूखे की वजह से आग तेजी से फैलने लगी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया.

Udham Singh Nagar Fire Incidents
झाड़ियों में आग लगने से मची अफरा-तफरी (फोटो सोर्स- Local Resident)

तीसरी घटना राधा स्वामी सत्संग के पास डीबीएस स्कूल के नजदीक हुई, जहां आग लगने की सूचना पर तुरंत फायर टेंडर भेजा गया. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. इस घटना में भी किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

Udham Singh Nagar Fire Incidents
आबादी के पास आग लगने से मचा हड़कंप (फोटो सोर्स- Local Resident)

चौथी घटना फिर से केला खेड़ा क्षेत्र में सामने आई, जहां गेहूं के कटे हुए खेतों में आग लग गई थी. दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोक दिया.

पांचवीं घटना लेक पैराडाइज के पास हुई, जहां कबाड़ में आग लगने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची टीम ने तत्काल आग बुझाने का काम शुरू किया और जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में ले लिया.

Udham Singh Nagar Fire Incidents
आग बूझाते फायरकर्मी (फोटो सोर्स- Local Resident)

"सभी पांचों स्थानों पर दमकल कर्मियों ने अथक प्रयास कर आग पर काबू पाया. किसी भी घटना में जनहानि नहीं हुई है. सभी मामलों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. वर्तमान में गर्मी का मौसम है, ऐसे में छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले सकती है. इसलिए सभी लोगों को सतर्क रहने और आग से संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन करने की जरूरत है."- महेश चंद्र, अग्निशमन अधिकारी, रुद्रपुर

रुद्रपुर में बाइक सवार युवक के गले में फंसा मांझा: रुद्रपुर से एक बार फिर पतंगबाजी की लापरवाही का खतरनाक मामला सामने आया है, जहां उड़ती पतंग का मांझा एक बाइक सवार युवक के गले में फंस गया. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, हालांकि समय रहते पीछे से आ रही गाड़ी के रुक जाने से उसकी जान बच गई.

जानकारी के मुताबिक, रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र से भगवानपुर निवासी नितिन कुमार के अपनी बाइक से डीडी चौक से होते हुए त्रिशूल चौक के रास्ते भगवानपुर जा रहा था. इसी दौरान त्रिशूल चौक और डीडी चौक के बीच अचानक एक पतंग का मांझा उनके गले में आकर फंस गया. बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण यह घटना बेहद खतरनाक साबित हुई.

मांझा गले में फंसते ही नितिन कुमार का संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक पर लड़खड़ा गए. इस दौरान उनके गले पर गहरा कट लग गया, साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें आईं. घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके कपड़े तक फट गए.

स्थिति उस समय और भी भयावह हो सकती थी, लेकिन पीछे से आ रही एक गाड़ी के चालक ने समय रहते ब्रेक लगा दिए. यदि गाड़ी नहीं रुकती, तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तत्काल मदद के लिए पहुंचे.

"यह अनुभव बेहद डरावना था. मैं तो किसी तरह से बच गया, लेकिन बाकी लोग सावधान रहें. सड़क किनारे पतंग उड़ाने से बचें. थोड़ी सी लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है."- नितिन कुमार, घायल

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YOUTH THROAT SLIT WITH MANJHA
मांझे से युवक का गला कटा
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