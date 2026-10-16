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दिल्ली: आग की चपेट में कालकाजी में फाइनेंस कंपनी का दफ्तर, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू

दिल्ली के कालकाजी इलाके में शुक्रवार सुबह एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई.

Kalkaji fire
कालकाजी में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 16, 2026 at 3:24 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में शुक्रवार सुबह एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि दफ्तर के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया.

दमकल विभाग के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे कालकाजी इलाके में आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद दमकल की टीमें करीब 10:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचीं. आग एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में लगी थी. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. फिलहाल घटनास्थल पर आग को पूरी तरह ठंडा करने का काम जारी है.

शिखर धवन, प्रत्यक्षदर्शी (ETV Bharat)

बगल की इमारतों में आग फैलने का था डर

प्रत्यक्षदर्शी शिखर धवन ने बताया कि उनके बगल की इमारत में आग लगी थी. उसके पास की मंजिल पर फाइनेंस कंपनी का कार्यालय है, जहां आग लग गई. उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, तार में शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग लगी थी. घटना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. कंपनी के पास की मंजिल पर काम करने वाले वरुण ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे आग लगने की जानकारी मिली थी. वहां मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो दमकल विभाग को सूचना दी गई. उन्होंने कहा कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, वरना आसपास की इमारतों में भी आग फैलने का खतरा था.

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मौके पर मौजूद दमकल विभाग की पांच गाड़ियां (ETV Bharat)

दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू

दमकल अधिकारी सरबजीत के मुताबिक, विभाग को सुबह करीब 10:15 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. जांच के दौरान फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में आग लगी मिली. शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट को आग की संभावित वजह बताया गया है. हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कार्यालय के अंदर रखा कुछ सामान जल गया. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और घटनास्थल पर कूलिंग का काम जारी है.

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