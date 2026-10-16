ETV Bharat / state

दिल्ली: आग की चपेट में कालकाजी में फाइनेंस कंपनी का दफ्तर, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू

कालकाजी में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में आग ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में शुक्रवार सुबह एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि दफ्तर के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया.

दमकल विभाग के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे कालकाजी इलाके में आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद दमकल की टीमें करीब 10:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचीं. आग एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में लगी थी. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. फिलहाल घटनास्थल पर आग को पूरी तरह ठंडा करने का काम जारी है.