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दिल्ली के गांधी नगर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर

दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के प्रताप गली में एक फैक्ट्री और गारमेंट गोदाम में भीषण आग लग गई है

गारमेंट गोदाम में लगी भीषण आग
गारमेंट गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2026 at 12:48 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रविवार को एक गारमेंट गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग प्रताप गली स्थित एक फैक्ट्री के गारमेंट गोदाम की दूसरी मंजिल पर लगी. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची.

चीफ फायर ऑफिसर अभिलाष मलिक के मुताबिक, दमकल विभाग को सुबह करीब 10:06 बजे प्रताप गली में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हुईं. दमकल की करीब आठ गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया गया.

आग दूसरी मंजिल पर स्थित गारमेंट गोदाम में लगने के कारण दमकल कर्मियों को काफी सतर्कता बरतनी पड़ी. मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने आग को नियंत्रित करने के लिए लगातार पानी की बौछार की. फिलहाल दमकल विभाग आग को काबू करने में जुटी हैं.

चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. आग पूरी तरह बुझने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद आग लगने की वजह सामने आने की उम्मीद है.

अपडेट जारी है...

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