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दिल्ली के गांधी नगर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर

गारमेंट गोदाम में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रविवार को एक गारमेंट गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग प्रताप गली स्थित एक फैक्ट्री के गारमेंट गोदाम की दूसरी मंजिल पर लगी. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची.

चीफ फायर ऑफिसर अभिलाष मलिक के मुताबिक, दमकल विभाग को सुबह करीब 10:06 बजे प्रताप गली में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हुईं. दमकल की करीब आठ गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया गया.