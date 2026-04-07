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लखनऊ के एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी आग, बंद शटर तोड़कर बुझाई गई आग

लखनऊ: राजधानी के नाका हिंडोला इलाके में मंगलवार सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम से आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा. संकरी गलियों और गोदाम के बंद शटर ने दमकलकर्मियों की राह में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी.

इसके बाद हजरतगंज और आलमबाग फायर स्टेशन की 4 गाड़ियों को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा. करीब 40 मिनट के कड़े संघर्ष और गोदाम का लोहे का शटर काटकर अंदर घुसे दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

इस भीषण अग्निकांड में महिमा इलेक्ट्रॉनिक सहित दो गोदामों में आग लगने से नुकसान पहुंचा है. प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि दमकल विभाग पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहा है.

धुएं के गुबार से मचा हड़कंप

​घटना सुबह की है, जब बाजार पूरी तरह खुला नहीं था. स्थानीय लोगों ने महिमा इलेक्ट्रॉनिक नाम के गोदाम से गहरा काला धुआं निकलते देखा. लोगों ने तुरंत डायल-112 और फायर ब्रिगेड को सूचित किया. आग की गंभीरता को देखते हुए हजरतगंज और आलमबाग फायर स्टेशनों से 2-2 गाड़ियां कुल 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं.