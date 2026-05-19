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रेवाड़ी में इलेक्ट्रिक स्कूटी वेयरहाउस में भीषण आग, बैटरी फटने से हादसा, लपटों की विनाशलीला देख सहमे लोग

हरियाणा के रेवाड़ी में इलेक्ट्रिक स्कूटी वेयरहाउस में बैटरी फटने से भीषण आग लग गई है.

Fire breaks out at electric scooter warehouse in Rewari after battery explodes
रेवाड़ी में इलेक्ट्रिक स्कूटी वेयरहाउस में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 9:21 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 9:30 PM IST

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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी के धारूहेड़ा क्षेत्र के गांव राजपुरा के पास बने टॉक्स्मो कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटी के वेयरहाउस में आग लग गई जिससे हड़कंप मच गया. आग लगने की सूचना के बाद फायरबिग्रेड की टीम और एसएचओ कश्मीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी वर्करों को सकुशल बाहर निकाला.

बैटरी फटने से आग : बावल से पहुंची फायरबिग्रेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई. लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. वेयरहाउस के चारों ओर पुलिस तैनात कर दी गई है. रेवाड़ी से भी दमकल विभाग की गाड़ियां रवाना की गई हैं. बताया जा रहा है कि आग बैटरी फटने से लगी है. वेयरहाउस में रखा स्कूटी बनाने का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया.

रेवाड़ी में इलेक्ट्रिक स्कूटी वेयरहाउस में भीषण आग (ETV Bharat)

वेयरहाउस को आग ने चपेट में लिया : बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर पड़ी बैटरी में धमाके के साथ आग लग गई. बैटरी और सामान रखा होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और देखते-देखते पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लिया. अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है. दमकल विभाग में ऑफिसर संजय सिंह ने बताया है कि हमारी पहली प्राथमिकता आग को फैलने से रोकना था और अब स्थिति नियंत्रण में है. आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल पाएगा. बताया गया है कि एक बैटरी के साथ धमाका हुआ और धमाके के साथ ये आग लगी है.

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Last Updated : May 19, 2026 at 9:30 PM IST

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