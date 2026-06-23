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हरिद्वार में ई रिक्शा की दुकान में लगी भीषण आग, कई वाहन जलकर राख

हरिद्वार: उत्तरी हरिद्वार में मुखिया गली स्थित श्रीराम मंदिर के सामने सोमवार देर रात एक ई रिक्शा के दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. बंद दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में खड़े कई ई रिक्शा इसकी चपेट में आ गए और जलकर खराब हो गए. आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए. घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

वहीं घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन कई ई रिक्शा और अन्य सामान जलने से आर्थिक नुकसान हुआ है. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक रोजाना की तरह दुकान मालिक बंद करके घर चला गया. दुकान में चार्जिंग स्टेशन भी चलता था. लेकिन देर रात अचानक दुकान में आग लग गई. दुकान में धुंआ उठता देख कुछ लोग मौके पर जमा होने लगे. शोरूम मालिक को सूचना दी गई, तो वो भी मौके पर पहुंचे. दुकान का नजर देखकर लोगों के होश उड़ गए. इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.