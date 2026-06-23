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हरिद्वार में ई रिक्शा की दुकान में लगी भीषण आग, कई वाहन जलकर राख

हरिद्वार में ई रिक्शा की दुकान में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने बमुश्किल काबू पाया. आग से सारा सामान जल गया.

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ई रिक्शा दुकान में लगी आग (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 23, 2026 at 8:24 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: उत्तरी हरिद्वार में मुखिया गली स्थित श्रीराम मंदिर के सामने सोमवार देर रात एक ई रिक्शा के दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. बंद दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में खड़े कई ई रिक्शा इसकी चपेट में आ गए और जलकर खराब हो गए. आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए. घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

वहीं घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन कई ई रिक्शा और अन्य सामान जलने से आर्थिक नुकसान हुआ है. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक रोजाना की तरह दुकान मालिक बंद करके घर चला गया. दुकान में चार्जिंग स्टेशन भी चलता था. लेकिन देर रात अचानक दुकान में आग लग गई. दुकान में धुंआ उठता देख कुछ लोग मौके पर जमा होने लगे. शोरूम मालिक को सूचना दी गई, तो वो भी मौके पर पहुंचे. दुकान का नजर देखकर लोगों के होश उड़ गए. इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

सूचना मिलते ही मायापुर फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर टीम मौके पर पहुंची थी और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया है. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, मामले की गहनता जांच की जा रही है.
-वंश बहादुर यादव, सीएफओ-

दुकान के अंदर भयंकर आग की लपटें उठने लगी. लोगों द्वारा बाल्टियों से आग बुझाने का प्रयास असफल रहा. अपनी दुकान में आग लगते देख दुकान मालिक बिलख बिलख कर रोने लगा और अपनी आंखों के सामने सामान जलता देख घबरा गया. दुकान के बाहर खड़े वाहनों को तत्काल हटाया गया. सूचना मिलते ही स्थानीय खड़खड़ी चौकी पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. अफरा तफरी के माहौल के बीच लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया. डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. शटर खोलकर देखा गया तो, अंदर सारा सामान जलकर राख हो चुका था.

गनीमत रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया. क्योंकि जिस जगह यह दुकान है, वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है. हरकी पैड़ी के नजदीक होने के चलते यहां कई आश्रम और धर्मशालाएं भी हैं, जहां अक्सर यात्रियों की भीड़ रहती है. हालांकि हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा ई रिक्शा समेत सारा सामान जलकर राख हो गया. दुकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है.

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