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दिल्ली के शालीमार गांव में ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट में लगी भीषण आग, 5 को किया गया रेस्क्यू

ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: वजीरपुर स्थित शालीमार गांव में रविवार दोपहर एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने ई-रिक्शा चार्जिंग और पार्किंग प्वाइंट में अचानक भीषण आग लग गई. हादसे में वहां खड़े 18 ई-रिक्शा पूरी तरह जलकर खाक हो गए. गनीमत रही कि समय रहते दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीसरी मंजिल पर फंसे दो बच्चों और दो महिलाओं समेत कुल 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

दमकल विभाग के अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया, रविवार दोपहर करीब 1:15 बजे फायर कंट्रोल रूम को शालीमार गांव की एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली थी. आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जहां अवैध तरीके से ई-रिक्शा की पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था की गई थी. सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.