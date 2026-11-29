दिल्ली के शालीमार गांव में ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट में लगी भीषण आग, 5 को किया गया रेस्क्यू
दमकलकर्मियों ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया. साथ ही 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया.
Published : November 29, 2026 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली: वजीरपुर स्थित शालीमार गांव में रविवार दोपहर एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने ई-रिक्शा चार्जिंग और पार्किंग प्वाइंट में अचानक भीषण आग लग गई. हादसे में वहां खड़े 18 ई-रिक्शा पूरी तरह जलकर खाक हो गए. गनीमत रही कि समय रहते दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीसरी मंजिल पर फंसे दो बच्चों और दो महिलाओं समेत कुल 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
दमकल विभाग के अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया, रविवार दोपहर करीब 1:15 बजे फायर कंट्रोल रूम को शालीमार गांव की एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली थी. आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जहां अवैध तरीके से ई-रिक्शा की पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था की गई थी. सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.
आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी इमारत में घना धुआं भर गया, जिससे तीसरी मंजिल पर मौजूद लोग वहीं फंस गए. दमकलकर्मियों ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 4:05 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया. इस दौरान बचाव अभियान चलाते हुए फायर फाइटर्स ने तीसरी मंजिल पर फंसे 5 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया, जिनमें दो महिलाएं और दो मासूम बच्चे शामिल थे.
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राहत की बात यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई. पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि चार्जिंग प्वाइंट पर किसी ई-रिक्शा की बैटरी में ओवरचार्जिंग होने या बैटरी फटने के कारण यह आग भड़की. देखते ही देखते आग ने पार्किंग में खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया और कुल 18 ई-रिक्शा जलकर नष्ट हो गए. गौरतलब है कि, रविवार को विश्वास नगर में इसी तरह के एक अवैध चार्जिंग प्वाइंट में आग लगने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी.
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