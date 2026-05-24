दुर्ग फॉरेस्ट नर्सरी में लगी आग, दमकल की 2 टीमों ने पाया आग पर काबू
नर्सरी में आग कैसे भड़की अभी इसका पता नहीं चल पाया है. दमकल टीम का कहना है कि आग पहले झाड़ियों में लगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 24, 2026 at 7:52 AM IST
दुर्ग: गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. कई बार लापरवाही से आग लगती है, तो कई बार शरारती तत्वों के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. शनिवार को तालपुरी इलाके के फॉरेस्ट नर्सरी में अचानक से आग लग गई. देखते ही देखते आग नर्सरी में तेजी से फैलने लगी. आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का मौहाल बन गया. लोगों ने तत्काल आग लगने की सूचना फायर फाइटर टीम को दी. जिसके बाद तुरंत अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा.
नर्सरी में लगी आग
कड़ी मशक्कत के बाद नर्सरी में लगी आग पर काबू पाया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि नर्सरी में आग लगभग 7 बजकर 15 मिनट पर लगी थी. नर्सरी हुडको के सामने है जो पद्मनाभपुर थाना इलाके में आता है. दमकल टीम ने बताया कि आग झाड़ियों से होता हुआ नर्सरी तक फैला. स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंचती तो आग और भड़क सकती थी. नर्सरी में लगे पेड़ इसकी चपेट में आ सकते थे. दमकल टीम ने बताया कि आग पर जल्द काबू पाने के लिए उन्होने कई दिशाओं से एक साथ पानी की बौछार शुरू की. जिसकी वजह से आग पर जल्दी काबू पाया जा सका.
दमकल ने पाया आग पर काबू
दमकल टीम की तत्परता की वजह से समय रहते आग को बुझा लिया गया. राहत की बात रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई. संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ. इतना जरूर है कि आग की वजह से नर्सरी में लगे कई पेड़ और पौधों को काफी नुकसान पहुंचा है.
घटना की जांच जारी
जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अग्निशमन सहायक प्रभारी प्रवीण बारा और स्टेशन प्रभारी संतोष पांडेय भी मौजूद रहे. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि सूखी झाड़ियों में आग लगने के बाद वह नर्सरी तक फैल गई. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.