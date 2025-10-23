ETV Bharat / state

दुमका एयरपोर्ट के सोलर पावर यूनिट में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

दुमका एयरपोर्ट पर झारखंड फ्लाइंग इंस्टीच्युट संचालित है. यहां से अभी यात्राएं शुरू नहीं हुई हैं.

Dumka airport solar power unit
दुमका एयरपोर्ट (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 4:39 PM IST

Updated : October 23, 2025 at 4:44 PM IST

दुमका: दुमका हवाई अड्डा परिसर स्थित सोलर पावर युनिट में आज गुरुवार को अचानक आग लग गई. तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

क्या है पूरा मामला

दुमका के एयरपोर्ट पर आज सोलर प्लांट में अचानक आग लग गई, जिससे काफी संख्या में बैटरियां जल गईं. जैसे ही प्लांट के मुख्य केबिन से धुआं और लपटें उठती दिखीं, एयरपोर्ट के कर्मियों ने तुरंत नगर थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी. सूचना पाकर दमकल की दो गाड़ियां और दो एंबुलेंस भी एयरपोर्ट पर पहुंची थी. एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

दुमका एयरपोर्ट के सोलर पावर यूनिट में लगी आग (ईटीवी भारत)

एयरपोर्ट कर्मियों ने बताया कि आग सोलर पैनल तक फैल चुकी थी. घटना की जानकारी मिलने पर दुमका सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार महतो भी दुमका एयरपोर्ट पहुंचे और आग पर काबू पाये जाने तक वहां बने रहे.

क्या कहते हैं एयरपोर्ट के अधिकारी

घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. आग कैसे लगी या कोई अन्य तकनीकी कारण इसके पीछे है, इस पर एयरपोर्ट प्रबंधन ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट कहने से परहेज किया है. दुमका एयरपोर्ट के प्रबंधक अंकित सिन्हा ने केवल इतना कहा कि सोलर प्लांट में आग लग गई है. वैसे सोलर पावर यूनिट का रूटिन मैनटेनेंस होता रहता है. सरकारी एजेंसी ने ही सोलर पैनल और पावर यूनिट को इंस्टॉल किया है. संबंधित एजेंसी को इस घटना के संबंध में सूचित कर दिया गया है.

Dumka airport solar power unit
आग बुझाते कर्मी (ईटीवी भारत)

दुमका एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी है संचालित

दुमका एयरपोर्ट पर अभी यात्री सेवाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं. यहां केवल झारखंड फ्लाइंग इंस्टीच्युट संचालित है. इसके लिए ग्लाइडर जैसे आधे दर्जन विमान प्रशिक्षण के लिए रखे गये हैं. एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास सोलर पैनल बिछाये गये हैं, जबकि मुख्य प्रशासनिक भवन के पीछे सोलर पावर यूनिट है, जिसमें बैटरियां लगी हुई हैं और दूसरे उपकरण लगे हुए हैं. इस अगलगी में किसी दूसरी चीजों का नुकसान नहीं हुआ है.

