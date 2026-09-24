आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक वेयरहाउस में उद्घाटन से पहले लगी आग, तीन दमकलों ने पाया काबू
प्रथम दृष्टया अंदर वेल्डिंग का काम किए जाने के दौरान शॉर्ट सर्किट या चिंगारी से आग लगने की संभावना जताई जा रही है.
Published : September 24, 2026 at 4:48 PM IST
बूंदी: शहर के बहादुर सिंह सर्किल स्थित द सिटी सेंटर आवासीय कॉलोनी में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यहां बन रहे एक विशाल वेयरहाउस में अचानक आग भड़क उठी. वेयरहाउस का उद्घाटन शुक्रवार को होना था और उससे ठीक एक दिन पहले आग की घटना ने निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में अंदर रखा सामान धुएं और आग की चपेट में आ गया.
प्रथम दृष्टया ये बताई वजह: सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल टीम मौके पर पहुंची. आग की भयावहता को देखते हुए एक के बाद एक तीन दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया गया. दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे तक लगातार मशक्कत कर आग को नियंत्रित किया. घने धुएं के बीच आग बुझाने के दौरान कुछ दमकलकर्मियों की तबीयत भी बिगड़ गई. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. आग लगने के वास्तविक कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. प्रथम दृष्टया अंदर वेल्डिंग का काम किए जाने के दौरान शॉर्ट सर्किट या चिंगारी से आग लगने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि अंतिम कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
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सहायक अभियंता की अगुवाई में टीम करेगी जांच: घटना के बाद नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. आयुक्त के निर्देश पर सहायक अभियंता की अगुवाई में टीम मौके पर जाकर न केवल आग लगने के कारणों की जांच करेगी, बल्कि वेयरहाउस के निर्माण की वैधता और अग्नि सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की भी पड़ताल करेगी. आयुक्त बृजेश राय ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि वेयरहाउस के निर्माण, फायर एनओसी सहित अन्य आवश्यक अनुमतियों की जानकारी जुटाई जा रही है. जांच के दौरान यदि किसी तरह की कमी या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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फायर एनओसी को लेकर बड़ा सवाल: आग की घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल वेयरहाउस की फायर एनओसी को लेकर खड़ा हो गया है. नगर परिषद के सहायक अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन ने बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और गुरुवार को ही ड्यूटी पर लौटे हैं. उनके अनुसार प्रथम दृष्टया अंदर वेल्डिंग का काम किए जाने के दौरान शॉर्ट सर्किट या चिंगारी से आग लगने की संभावना सामने आ रही है. उन्होंने बताया कि वेयरहाउस के लिए फायर एनओसी ली गई है या नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है. उनका कहना है कि जिस कॉलोनी में यह वेयरहाउस बनाया गया है, वहां से फायर एनओसी के लिए कोई प्रार्थना पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है.