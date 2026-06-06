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सेंट्रल बैंक के जोनल ऑफिस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी, रायपुर के मौदहापारा की घटना

रायपुर: गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. शनिवार को मौदहापारा थाना इलाके में सेंट्रल बैंक के जोनल दफ्तर में आग भड़क उठी. स्थानीय लोगों के मुताबिक आग सुबह 9 बजे लगी. आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई. फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए दमकल की पांच से छह गाड़ियां जुटी हुई हैं.

शरूआती तौर पर आग की वजह शार्ट सर्किट को बताया जा रहा है, लेकिन जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आग कैसे लगी. आग से बैंक को कितना नुकसान हुआ, इसका आंकलन भी किया जाएगा. आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप की स्थिति है. जिस जगह पर बैंक का जोनल दफ्तर है, उस जगह पर कई और दुकानें भी हैं. कोशिश की जा रही है कि आग और न फैले.