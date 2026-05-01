ETV Bharat / state

कानपुर में बाइक पार्ट्स के गोदाम में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने भाग कर बचाई जान

कानपुर में बाइक पार्ट्स गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख.

कानपुर में बाइक पार्ट्स के गोदाम में आग
कानपुर में बाइक पार्ट्स के गोदाम में आग (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के जूही इलाके में स्थित एक बाइक पार्ट्स गोदाम में शुक्रवार शाम को भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

सीएफओ दीपक शर्मा के अनुसार, गोदाम के ऊपर बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी शाम के समय अचानक आग लग गई, मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद, कर्मचारियों ने भाग कर जान बचाई, सुचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कुल 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, हालांकि, तब तक लाखों का सामान जल कर राख हो गया था.

दीपक शर्मा के मुताबिक, आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन गोदाम के अंदर रखा माल पूरी तरह से जलकर राख हो गया है. आग बुझने के बाद गोदाम की जांच पड़ताल की जाएगी, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

मामले के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कानपुर में आग की घटना का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

TAGGED:

FIRE AT BIKE PARTS WAREHOUSE
FIRE IN KANPUR
FIRE INCIDENT IN UP
FIRE IN KANPUR JUHI AREA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.