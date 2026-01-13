ETV Bharat / state

भिलाई इस्पात संयंत्र में आग, स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के तीनों कन्वर्टर में फैली आग

बीएसपी प्लांट में सोमवार रात को आग लग गई. आग लगने के बाद बिजली गुल होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत उठानी पड़ी.

BHILAI STEEL PLANT ACCIDENT
भिलाई इस्पात संयंत्र में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
भिलाई दुर्ग: भिलाई इस्पात संयंत्र में सोमवार रात आग लग गई. रात 12 बजे तक आग धधकती रही. केबिल में आग लगने से बिजली गुल होने के कारण आग बुझाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कर्मचारियों के लिए बनाए गए लॉकर भी आग की चपेट में आ गया, जिससे कर्मचारियों का सामान जलकर खाक हो गया है. आग बुझाने के लिए कई लॉकर को तोड़ने भी पड़े.

एसएमएस 2 के कन्वर्टर में आग

भिलाई स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप-2 के तीनों कन्वर्टर में आग लग गई. जमीन पर बिखरे हॉट मेटल को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कन्वर्टर से हॉट मेटल गिरने की वजह से हादसा हुआ है. काफी दूर तक हॉट मेटल जमीन पर बिखरा हुआ है, जिसके कारण केबिल जल गया और देखते ही देखते केबिल में आग का दायरा तेजी से फैल गया. इस दौरा नलगातार ब्लास्ट होने की आवाज आती रही. अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

Bhilai Steel Plant
स्टील मेल्टिंग शॉप 2 (ETV Bharat Chhattisgarh)

जानकारी मिली है कि एसएमएस 2 के कन्वर्टर नंबर 2 में पहले आग लगी थी, जिसकी लपटों से कन्वर्टर 1 और 3 भी जल गए. जिससे अब ब्लास्ट फर्नेस से यहां आने वाले हॉट मेटल को एसएमएस 3 भेजने की तैयारी है. फिलहाल आग पूरी तरह से बुझाने का प्रयास जारी है. आग बुझने के बाद ही नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकेगा.

