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बागपत में बंदरों ने गुल कर दी 13 गांवों की बिजली, उपकेंद्र में लगी भीषण आग

बागपत में उपकेंद्र में लगी आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: अमीनगर सराय कस्बे स्थित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र में मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब बंदरों की वजह से कैपेसिटर में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कैपेसिटर में लगे 24 कैप्सूल धू-धूकर जल उठे. घटना के बाद उपकेंद्र से उठते धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया, जिसे देखकर कस्बे के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलते ही सराय चौकी पर तैनात फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि आग लगने से 13 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो गई है. बागपत में उपकेंद्र में लगी आग. (Video Credit; ETV Bharat) स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दमकल समय पर नहीं पहुंचती तो आग बिजली की अन्य मशीनों तक फैल सकती थी, जिससे उपकेंद्र को और भी बड़ा नुकसान होता. आग लगने से क्षेत्र के कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा. जानकारी पर बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करने के साथ ही आग लगने के कारणों की जांच में जुट गए हैं. घटना के बाद विद्युत आपूर्ति जल्द बहाल करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं. इन गांवों की बिजली आपूर्ति ठप