बागपत में बंदरों ने गुल कर दी 13 गांवों की बिजली, उपकेंद्र में लगी भीषण आग
अमीनगर सराय कस्बे स्थित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र में मंगलवार को लगी आग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 1:25 PM IST
बागपत: अमीनगर सराय कस्बे स्थित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र में मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब बंदरों की वजह से कैपेसिटर में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कैपेसिटर में लगे 24 कैप्सूल धू-धूकर जल उठे. घटना के बाद उपकेंद्र से उठते धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया, जिसे देखकर कस्बे के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलते ही सराय चौकी पर तैनात फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि आग लगने से 13 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो गई है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दमकल समय पर नहीं पहुंचती तो आग बिजली की अन्य मशीनों तक फैल सकती थी, जिससे उपकेंद्र को और भी बड़ा नुकसान होता. आग लगने से क्षेत्र के कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा. जानकारी पर बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करने के साथ ही आग लगने के कारणों की जांच में जुट गए हैं. घटना के बाद विद्युत आपूर्ति जल्द बहाल करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं.
इन गांवों की बिजली आपूर्ति ठप
अमीनगर सराय कस्बे के अंतर्गत आने वाले प्रमुख गांवों में हजुराबाद गढ़ी, बुढसैनी, बिलोचपुरा, तेडा, मवीकलां, रामनगर, सैडभर, सिंघावली अहीर, ग्वालीखेड़ा, अमीनगर सराय, बरसिया, किंडोरा, और लुहारा आदि शामिल हैं. इन सभी गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है. जहां एक और बिजलीघर में आग लगने से पावर कारपोरेशन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं इन दर्जनों गांव में विद्युत आपूर्ति चौपट होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है.
फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू
उपकेंद्र में बंदरों के कारण आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह काबू पाया. तब तक 24 कैपेसिटर कैप्सूल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए.
इस बारे में पावर कारपोरेशन के अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र ने बताया कि अमीनगर सराय स्थित 132 केवी बिजलीघर में बंदरों की गतिविधियों के कारण आग लग गई. इससे कैपेसिटर, मशीन और विद्युत लाइन को भी नुकसान पहुंचा है. आग लगने के कारण इससे जुड़े गांवों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. क्षतिग्रस्त हुई लाइनों व जल गए कैपेसिटर को बदलवाया जा रहा है.
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