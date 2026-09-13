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औरैया में स्वीट हाउस में लगी आग, धमाके के साथ फटा सिलेंडर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल

पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पुलिस ने की जांच पड़ताल.
पुलिस ने की जांच पड़ताल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 3:53 PM IST

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औरैया : अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मुरादगंज चौराहे पर एक मिठाई की दुकान में आग लगने के बाद सिलेंडर फट गया, जिससे 4 लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए सौ शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

जानकारी के अनुसार, मुरादगंज कस्बे में शिव शंभू स्वीट हाउस की दुकान है. रविवार को रोज की तरह कर्मचारी काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक आग लग गई. आग लगते ही सिलेंडर के फटने से जोरदार धमाका हो गया. हादसे में दुकान पर काम कर रहे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

घायल लोगों का चल रहा इलाज. (Video Credit; ETV Bharat)

सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस अधिकारियों ने दुकान का निरीक्षण करने के साथ ही घटना के कारणों की जानकारी भी ली है. अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया, मुरादगंज स्थित स्वीट हाउस में सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटना की जांच की जा रही है.

फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि सिलेंडर किन कारणों से फटा है.

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