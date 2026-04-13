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रुड़की में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू

स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग ( Photo-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग लग गई. आग लगने से आसपास क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और पास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें आसमान छूने लगी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और लोगों ने राहत की सांस ली. जानकारी के मुताबिक रुड़की के बीएसएम डिग्री कॉलेज के पास एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई, आग लगने से आसपास क्षेत्र के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. वहीं दुकान के अंदर से लगातार उठ रहे घने धुएं को देखकर लोगों ने आग की भयावहता का अंदाजा लगाया और मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, सूचना मिलते ही तत्काल दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने मोटर फायर इंजन से होज पाइप फैलाकर पम्पिंग कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें आसान छूने लगी. आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप (Photo-ETV Bharat)