रुड़की में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू

रुड़की में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू
रुड़की में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 13, 2026 at 7:02 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग लग गई. आग लगने से आसपास क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और पास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें आसमान छूने लगी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और लोगों ने राहत की सांस ली.
जानकारी के मुताबिक रुड़की के बीएसएम डिग्री कॉलेज के पास एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई, आग लगने से आसपास क्षेत्र के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. वहीं दुकान के अंदर से लगातार उठ रहे घने धुएं को देखकर लोगों ने आग की भयावहता का अंदाजा लगाया और मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, सूचना मिलते ही तत्काल दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने मोटर फायर इंजन से होज पाइप फैलाकर पम्पिंग कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें आसान छूने लगी.
जिसके बाद दमकल कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुकान का शटर तोड़ा और दुकान के अंदर पहुंचने का प्रयास किया. लेकिन आग की लपटें लगातार बढ़ती गई, बताया जा रहा है कि दुकान में इंजन ऑयल समेत ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी. जिसके कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया. इसके बाद दमकल कर्मियों द्वारा दुकान के पीछे की दीवार तोड़ी गई, बावजूद इसके टीम को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और आग पर काबू पाया जा सका.
गनीमत रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया. आग लगने का कारण शॉट सर्किट बताया जा रहा है. बताते चलें, शनिवार 11 अप्रैल की देर रात भी रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई थी, वहीं लगातार दूसरे दिन आसपास के क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं, फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है.
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