देहरादून में फर्नीचर वर्कशॉप लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख

देहरादून में फर्नीचर वर्कशॉप में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने बमुश्किल काबू पाया.

Dehradun Fire Incident
फर्नीचर वर्कशॉप में लगी आग
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 26, 2026 at 6:42 AM IST

देहरादून: शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मण चौक स्थित एक फर्नीचर वर्कशॉप में बीती रात करीब 9:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई. फर्नीचर वर्कशॉप में आग लगने से लोगों से हड़कंप मच गया. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आधा दर्जन फायर टेंडर आग बुझाने के कार्य में जुटे, जिसके बाद आग पर बमुश्किल काबू पाया गया.

दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू: गौर हो कि देहरादून में बीती रात एक एक फर्नीचर वर्कशॉप में अचानक आग लगने की घटना से लोगों में खलबली मच गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी.सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका.

आतिशबाजी से चिंगारी उठने की आशंका: शुरुआती जानकारी के अनुसार, पास ही एक शादी समारोह में हो रही आतिशबाजी की चिंगारी से वर्कशॉप में आग लगने की आशंका जताई जा रही है. गनीमत है कि आग लगने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग लगने से फर्नीचर वर्कशॉप में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को हटाया है, ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके.

टेंट हाउस में लगी थी भीषण आग: 9 फरवरी 2026 को देहरादून जिले के सुभाष नगर में एक टेंट हाउस (शामियाने के सामान) में आग लग गई थी. जिसकी सूचना लोगों द्वारा दमकल विभाग को तत्काल दी गई, सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था. वहीं समय रहते की गई कार्रवाई से आसपास के रिहायशी मकान आग की चपेट में आने से बच गए थे. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और आग लगने की प्रारंभिक वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया था. आग लगने से फोल्डिंग टेबल, बर्तन, टेंट, भट्टियां, मैट, रजाई-गद्दे समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया था.

