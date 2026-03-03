नैनीताल तल्लीताल में फुटवियर की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख
नैनीताल में एक फुटवियर की दुकान में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 3, 2026 at 6:45 AM IST
नैनीताल: शहर के तल्लीताल बाजार क्षेत्र में स्थित एक फुटवियर की दुकान में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग लगने से दुकान में रखा फुटवियर और अन्य सामान जलकर राख हो गया. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं आग लगने से दुकान स्वामी को काफी नुकसान होने की बात कही जा रही है. वहीं घटना की फायर ब्रिगेड की टीम पड़ताल में लग गई है.
देर शाम तल्लीताल स्थित विक्की फुटवियर नाम की दुकान में अचानक आग भड़क उठी. बाजार क्षेत्र में दुकानें एक-दूसरे से सटी होने के कारण आग फैलने का खतरा काफी अधिक था, लेकिन समय रहते आग बुझा लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया. स्थानीय लोगों और व्यापारियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. आग से दुकान में रखा काफी सामान जल गया, जिससे व्यापारी को आर्थिक नुकसान हुआ है. तल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुती नंदन साह ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही फायर यूनिट मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आग आसपास की दुकानों तक नहीं फैल सकी.
वहीं अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं और फायर कर्मियों ने आग बुझा दी. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि दुकान बंद करने से पहले बिजली के उपकरणों की जांच अवश्य करें, क्योंकि फायर सीजन शुरू होने से पहले ही अग्निकांड की घटनाएं सामने आने लगी हैं. बताते चलें कि बीते दिन भी शहर के सात नंबर क्षेत्र में एक ब्रिटिश कालीन घर में भीषण आग लग गई थी. जिसमें घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया था. साथ ही एक और ब्रिटिशकालीन इमारत ने अपना अस्तित्व खो दिया. वहीं घटना की दूसरे दिन बाद नैनीताल विधायक सरिता आर्या समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पहुंचे थे. जिन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया साथ ही अग्निकांड में हुए नुकसान का आकलन कर राहत देने की बात कही थी.
पढ़ें-