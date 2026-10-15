ETV Bharat / state

सोनीपत में फोम के गोदाम में लगी भीषण आग, दो लोगों के कंकाल मिले, 3 मजदूर झुलसे

सोनीपत में फोम के गोदाम में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत से बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है. बरोटा के पास सफियाबाद रोड स्थित फोम के एक गोदाम में अलसुबह भीषण आग लग गई. आग की सूचना पर फायर की क़ई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया. आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में आने से तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि गोदाम के अंदर तलाशी के दौरान दो कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया. आशंका जताई जा रही है कि आग के दौरान दो लोगों की जान गई है. एसडीआरएफ इंचार्ज राजेश ने दो लोगो के कंकाल मिलने की पुष्टि की है.

फोम के गोदाम में आग : सोनीपत में अलसुबह लगी आग ने एक औद्योगिक गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. तस्वीरें उस हादसे की गंभीरता बयां कर रही हैं, जहां फोम के गोदाम में आग लगने के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मामला बरोटा के पास सफियाबाद रोड स्थित लीजेंड पॉलीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम का है। जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब चार बजे गोदाम में आग लगी. आग की सूचना मिलने के बाद पुलिस और संबंधित जांच टीमें मौके पर पहुंचीं. फायरकर्मियों ने आग बुझाने की कोशिशें की लेकिन आग पर काबू नही पाया जा सका.