सोनीपत में फोम के गोदाम में लगी भीषण आग, दो लोगों के कंकाल मिले, 3 मजदूर झुलसे
हरियाणा के सोनीपत में फोम के गोदाम में आग लग गई है जिसमें दो लोग जिंदा जल गए हैं.
Published : October 15, 2026 at 8:12 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 8:25 PM IST
सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत से बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है. बरोटा के पास सफियाबाद रोड स्थित फोम के एक गोदाम में अलसुबह भीषण आग लग गई. आग की सूचना पर फायर की क़ई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया. आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में आने से तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि गोदाम के अंदर तलाशी के दौरान दो कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया. आशंका जताई जा रही है कि आग के दौरान दो लोगों की जान गई है. एसडीआरएफ इंचार्ज राजेश ने दो लोगो के कंकाल मिलने की पुष्टि की है.
फोम के गोदाम में आग : सोनीपत में अलसुबह लगी आग ने एक औद्योगिक गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. तस्वीरें उस हादसे की गंभीरता बयां कर रही हैं, जहां फोम के गोदाम में आग लगने के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मामला बरोटा के पास सफियाबाद रोड स्थित लीजेंड पॉलीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम का है। जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब चार बजे गोदाम में आग लगी. आग की सूचना मिलने के बाद पुलिस और संबंधित जांच टीमें मौके पर पहुंचीं. फायरकर्मियों ने आग बुझाने की कोशिशें की लेकिन आग पर काबू नही पाया जा सका.
दो कंकाल मिले हैं : इस हादसे में तीन मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है. वहीं, गोदाम के अंदर तलाशी के दौरान दो कंकाल मिले हैं. कंकाल मिलने की सूचना से मौके पर हड़कंप मच गया. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये कंकाल किन लोगों के हैं और हादसे के दौरान क्या परिस्थितियां बनी थीं. हादसे की गंभीरता को देखते हुए रोहतक से एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने गोदाम के अंदर सर्च अभियान चलाया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं अंदर कोई और व्यक्ति तो फंसा नहीं है.वहीं, कुंडली थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की जा रही है.
आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं : फिलहाल, आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट, किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से लगी. हालांकि, आग लगने के कारणों को लेकर अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. वहीं एसडीआरएफ अधिकारी राजेश ने बताया कि उन्हें दो लोगों के गायब होने की सूचना मिली थी और अंदर दो लोगो का कंकाल भी मिला है जिनको उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है.
ये भी पढ़ें - फरीदाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, आस-पास की तीन दुकानें भी जलकर राख
ये भी पढ़ें - फरीदाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान
ये भी पढ़ें - रेवाड़ी में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर दो ट्रालों की भिड़ंत से लगी भीषण आग, एक चालक की मौत, दूसरा गंभीर