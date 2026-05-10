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दिल्ली: विवेक विहार में फिर लगी आग, पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

स्थानीय निगम पार्षद प्रीति गुप्ता ने बताया कि रविवार दोपहर विवेक विहार क्षेत्र की एक बहुमंजिला इमारत के बेसमेंट में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते धुआं पूरी बिल्डिंग में फैलने लगा, जिससे वहां रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया. कई परिवार घबराकर बाहर निकलने लगे. आसपास मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार को एक बार फिर आग लगने की घटना से अफरा-तफरी मच गई. इलाके में आग की बड़ी घटना में नौ लोगों की मौत के बाद लोग अभी सहमे हुए थे कि एक और बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगने से दहशत फैल गई. हालांकि पुलिसकर्मियों, स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की तत्परता से इस बार बड़ा हादसा टल गया.

विवेक विहार में फिर लगी आग: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. शुरुआती जांच में पता चला कि आग बिजली के मीटर पैनल में लगी थी, जिसने कुछ ही देर में बेसमेंट के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे आग अन्य हिस्सों में फैलने से बच गई.

भीषण आग की घटना के बाद लोगों में खौफ: स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में हुई भीषण आग की घटना के बाद लोग पहले से डरे हुए हैं. ऐसे में दोबारा आग लगने की खबर से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. लोगों ने कहा कि बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजामों की नियमित जांच जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

निगम पार्षद प्रीति गुप्ता ने कहा कि पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता की वजह से इस बार समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बड़ा नुकसान होने से बच गया. फिलहाल दमकल विभाग आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच कर रहा है. बता दें कि विवेक विहार में एक बिल्डिंग में 3 मई को एसी (AC) में शॉर्ट-सर्किट होने से आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई थी. इसमें एक डेढ़ साल का बच्चा भी शामिल है.

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