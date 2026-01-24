ETV Bharat / state

WATCH; माघ मेले में फिर लगी आग, तीन कल्पवासियों के टेंट राख, अब इतने हादसे

त्रिवेणी मार्ग के गंगोली शिवाला के पास किशोरी मठ, चित्रकूट के शिविर में हुई घटना.

माघ मेला में आग लगी.
माघ मेला में आग लगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 7:22 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 7:31 PM IST

प्रयागराज: प्रयागराज के माघ मेले में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला त्रिवेणी मार्ग पर गंगोली शिवाला के पास स्थित किशोरी मठ, चित्रकूट के शिविर का है, जहां शनिवार शाम आग लगने से तीन कल्पवासियों के टेंट राख हो गए. आग की इस घटना में कल्पवासियों की गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो गया. राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई.

माघ मेला में छठवीं बार आग लगी. (Video Credit; ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि शाम करीब 5.30 बजे आग अचानक भड़की और देखते ही देखते टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया. आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर अन्य श्रद्धालुओं को सतर्क किया. सूचना मिलते ही दमकल और मेला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया. प्राथमिक अनुमान के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या चूल्हे की चिंगारी हो सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

माघ मेले में अस्थायी टेंटों की बड़ी संख्या और लगातार चल रहे रसोई कार्य के कारण आग लगने का खतरा बना रहता है. इस बार के मेले में पहले भी कई छोटे बड़े अग्निकांड सामने आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर मामलों में टेंट, बिस्तर, कपड़े और राशन जलने की घटनाएं हुईं. प्रशासन की ओर से बार बार अपील की जाती रही है कि टेंटों में आग का इस्तेमाल सावधानी से करें और बिजली के अस्थायी कनेक्शन सुरक्षित तरीके से लगवाएं.

एसएसपी माघ मेला नीरज पांडेय के मुताबकि, मेले में आग की घटनाओं का एक बड़ा कारण घनी बसावट भी मानी जाती है. टेंट एक दूसरे के बेहद करीब हैं, जिससे आग तेजी से फैल जाती है. कई बार सिलेंडर, स्टोव और हीटर के इस्तेमाल से भी खतरा बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए मेला प्रशासन ने फायर पोस्ट, पानी के टैंकर और अग्निशमन दल की तैनाती बढ़ाई है, लेकिन भीड़ और अस्थायी ढांचे की वजह से चुनौती बनी रहती है.

माघ मेले में आग से एक श्रद्धालु की हो चुकी है मौत

प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 में शनिवार को आग लगने की यह छठवीं घटना है. आग में तीन लाख रुपये कैश और कई टेंट जलकर राख हो चुके हैं. इस बार आग में झुलसकर एक श्रद्धालु की मौत भी हो चुकी है. आग की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं.

13 जनवरी 2026: माघ मेले के सेक्टर-5 में स्थित 'श्री राम नाम एवं मानव प्रचार संघ' (नारायण शुक्ला धाम) के शिविर में भीषण आग लगी. यह आग संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिसमें कई कल्पवासियों के टेंट और दुकानें जलकर राख हो गई थीं.

14 जनवरी 2026: सेक्टर-4 के काली मार्ग पर 'छोटे-बड़े ब्रह्माश्रम' के कैंप में आग लग गई. फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया, जिसमें 2 टेंट पूरी तरह खाक हो गए.

16 जनवरी 2026: गणपति-अन्नपूर्णा मार्ग के पास तंबू क्षेत्र में फिर से आग लगने की घटना हुई. 48 घंटे के भीतर यह तीसरी घटना थी, जिसमें 'शिव धर्मार्थ कल्याण संस्थान' का शिविर प्रभावित हुआ. इस हादसे में मानस मिश्रा (22) की झुलसकर मौत हो गई थी. वह टेंट में ही सोता रह गया था. बाद में उसे अग्निशमन कर्मियों ने 90 प्रतिशत झुलसने के बाद निकाला. इलाज के दौरान उसकी तीन घंटे बाद ही मौत हो गई थी. मानस मिश्रा प्रयागराज के सराय इनायत क्षेत्र (लीलापुर कलां) का निवासी था और मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी (DM) उमेश मिश्रा का भतीजा था.

22 जनवरी 2026: सेक्टर-3 के परेड क्षेत्र के पास किसान यूनियन के 5 खाली टेंटों में आग लग गई. आशंका जताई गई कि किसी के द्वारा खाली टेंट में खाना बनाने और आग न बुझाने के कारण यह हादसा हुआ.

24 जनवरी 2026: सेक्टर-6 में तुलसी शिवाला मार्ग पर स्थित 'किशोरी मठ चित्रकूट' के शिविर में आग लगी. अंगीठी से निकली चिंगारी के कारण लगी इस आग में 2 टेंट जलकर राख हो गए.

