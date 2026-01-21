ETV Bharat / state

माघ मेला में आश्रम का शिविर खाक, शिविर के साथ राशन-कपड़े और नकदी जले; साजिश की आशंका

प्रयागराज माघ मेला में श्री परांकुश वैष्णव सेवा आश्रम में आग लगी. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: यूपी चल रहे प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में बुधवार तड़के एक बार फिर भीषण हादसा हो गया. सेक्टर-6 स्थित श्री परांकुश वैष्णव सेवा आश्रम के शिविर में भोर करीब चार बजे अचानक आग लग गई. घटना के समय शिविर में मौजूद साधु-संत और सेवक गहरी नींद में सो रहे थे. आग की लपटें उठते ही शिविर में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई. आग से आश्रम का शिविर और शिविर में रखा राशन-कपड़ा और सामान जलकर खाक हो गया. शिविर में तीन लाख रुपये भी नकद रखे थे, जोकि जलकर खाक हो गए. इस घटना में साजिश की आशंका जताई जा रही है. प्रयागराज माघ मेला में सेक्टर-6 के श्री परांकुश वैष्णव सेवा आश्रम में भोर में आग लगी. (A) सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची गईं. दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शिविर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था. कुछ ही मिनटों में पूरे शिविर के टेंट जल उठे