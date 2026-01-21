ETV Bharat / state

माघ मेला में आश्रम का शिविर खाक, शिविर के साथ राशन-कपड़े और नकदी जले; साजिश की आशंका

प्रयागराज माघ मेला में सेक्टर-6 के श्री परांकुश वैष्णव सेवा आश्रम में भोर में आग लगी. कई लोग जान बचाने में कामयाब हुए.

PRAYAGRAJ MAGH MELA
प्रयागराज माघ मेला में श्री परांकुश वैष्णव सेवा आश्रम में आग लगी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 5:24 PM IST

|

Updated : January 21, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: यूपी चल रहे प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में बुधवार तड़के एक बार फिर भीषण हादसा हो गया. सेक्टर-6 स्थित श्री परांकुश वैष्णव सेवा आश्रम के शिविर में भोर करीब चार बजे अचानक आग लग गई. घटना के समय शिविर में मौजूद साधु-संत और सेवक गहरी नींद में सो रहे थे.

आग की लपटें उठते ही शिविर में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई. आग से आश्रम का शिविर और शिविर में रखा राशन-कपड़ा और सामान जलकर खाक हो गया. शिविर में तीन लाख रुपये भी नकद रखे थे, जोकि जलकर खाक हो गए. इस घटना में साजिश की आशंका जताई जा रही है.

A
प्रयागराज माघ मेला में सेक्टर-6 के श्री परांकुश वैष्णव सेवा आश्रम में भोर में आग लगी. (A)

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची गईं. दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शिविर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था.

कुछ ही मिनटों में पूरे शिविर के टेंट जल उठे

शिविर संचालक राघवेंद्र आचार्य के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि महज पांच मिनट में पूरा शिविर इसकी चपेट में आ गया.

इस घटना में शिविर का राशन, कपड़े और करीब तीन लाख रुपये नकद जलकर राख हो गए. उन्होंने बताया कि गनीमत रही कि आग लगने के समय शिविर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं.

PRAYAGRAJ MAGH MELA
माघ मेला प्रयागराज में श्री परांकुश वैष्णव सेवा आश्रम में आग से कई टेंट खाक. (ETV Bharat)

शिविर संचालक ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए जानबूझकर आग लगाए जाने की आशंका जताई है. उनका कहना है कि कुछ लोगों से पूर्व से विवाद चल रहा है, जिसके चलते शिविर को निशाना बनाया जा सकता है.

उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. यह शिविर सेक्टर-6 के तुलसी मार्ग पर रामानुज चौराहे के पास स्थित है और परमहंस स्वामी राजेंद्र सुरी सेवा संस्थान से संबद्ध है.

मेला एसएसपी नीरज पांडेय ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें - Prayagraj माघ मेले के टेंट में लगी आग, पांच श्रद्धालु झुलसे

Last Updated : January 21, 2026 at 5:32 PM IST

TAGGED:

MAGH MELA FIRE ACCIDENT
PRAYAGRAJ MAGH MELA FIRE
MAGH MELA FIRE
PRAYAGRAG
PRAYAGRAJ MAGH MELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.