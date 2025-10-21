ETV Bharat / state

नैनीताल की बर्निंग बिल्डिंग! 'ओल्ड लंदन हाउस' में फिर लगी आग, 3 दुकानें जलकर राख

नैनीताल: शहर के ओल्ड लंदन हाउस नाम से प्रसिद्ध भवन में एक बार फिर आग लग गई. रात करीब 3 बजे ब्रिटिश कालीन भवन में आग लगने से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने भवन में आग लगने की सूचना तत्काल दमकल विभाग और पुलिस को दी. मौके पर पहुंची दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया. आग की चपेट में आने से करीब तीन दुकानें जलकर राख हो गई. एसपी सिटी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है.

गौर हो कि एक माह पूर्व भी ओल्ड लंदन हाउस के एक हिस्से में आग लगी थी. जिसमें ओल्ड लंदन हाउस का करीब 70% हिस्सा जलकर राख हो गया था, जबकि एक बुजुर्ग महिला की आग में जलकर मौत हो गई थी. वहीं अब ओल्ड लंदन हाउस के दूसरे हिस्से में आग लगने से भवन पूरी तरह जलकर राख हो गया है. जबकि आग की चपेट में आने से फर्नीचर की दुकान व दो अन्य दुकानें जलकर राख हो गई. स्थानीय लोगों का आरोप है, जिस समय भवन में आग लगी दमकलकर्मी समय से पहुंचे, लेकिन पानी की व्यवस्था ना होने के चलते हैं आग पर काबू पाने में काफी समय लग गया.

जिसके चलते नैनीताल में एक फिर बड़ा हादसा देखने को मिला है. वहीं घटना के बाद से दमकल विभाग समेत प्रशासन की टीम मौके पर जुटी रही. एसपी सिटी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है. फिर भी सुरक्षा को देखते हुए मौके पर दमकल की टीम को तैनात किया गया है. जिस घर में आग लगी है, वह पुराना व लकड़ियों से बना है. आतिशबाजी के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है.