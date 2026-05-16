कानपुर के पनकी कूड़ा निस्तारण प्लांट में फिर लगी आग; धुएं से आधा दर्जन गांवों के लोग परेशान
सूचना पर दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 12:46 PM IST
कानपुर: जिले के पनकी स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में शुक्रवार शाम एक बार फिर अचानक आग लग गई. सूचना मिलते ही नगर निगम प्रशासन मौके पर पहुंच कर पंपों की मदद से आग पर काबू की कोशिश की. इसी दौरान दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका.
जानकारी के अनुसार, इस डंपिंग ग्राउंड में आए दिन आग लगने की घटनाओं के कारण 6 गांवों के 25 हजार से ज्यादा लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है. पनकी निस्तारण प्लांट में रोजाना करीब 1200 मीट्रिक टन नया कचरा आता है. यहां पहले से ही लगभग 10 लाख मीट्रिक टन पुराना कूड़ा जमा है. नगर निगम द्वारा नए आने वाले कचरे का रोजाना निस्तारण किया जा रहा है. साथ ही पुराने ढेर में से भी हर दिन एक हजार मीट्रिक टन कूड़ा निस्तारित किया जा रहा है.
भीषण गर्मी के मौसम में कचरे के ढेर के भीतर मीथेन गैस बनने की वजह से यहां अक्सर आग सुलग जाती है. नगर निगम ने कचरे को गीला रखने के लिए यहां छह सबमर्सिबल पंप भी लगा रखे हैं, ताकि आग पर नियंत्रण रखा जा सके.
प्लांट को हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने उठाई आवाज: पार्षद नित्या बाजपेयी, दिनेश बाजपेयी, राजकुमार और सोनू शुक्ला ने मांग की है कि इस कूड़ा प्लांट को यहां से पूरी तरह हटा दिया जाए. पार्षदों का कहना है कि हर दिन लगने वाली इस आग और उससे निकलने वाले धुएं के कारण स्थानीय नागरिकों को बेहद गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
दो महीने में शुरू होगा नया निस्तारण कार्य: नगर निगम के अधिशासी अभियंता कमलेश पटेल ने बताया कि गर्मी के कारण कचरे में पैदा होने वाली मीथेन गैस की वजह से ही यहां अक्सर आग लग जाती है. कूड़े के पूरी तरह निस्तारण के लिए अब कंपनी फाइनल हो चुकी है और अगले दो महीनों के भीतर इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा. सीयूजीएल से भी एक समझौता किया जा रहा है, जिसके बाद यहां रोज आने वाले कचरे से बायो गैस का निर्माण किया जाएगा.