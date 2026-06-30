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गाजियाबाद के खोड़ा में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से फैली आग, 4 बाइक-एक ऑटो रिक्शा जलकर राख; इलाके में दहशत

अचानक से ट्रांसफार्मर में तेज ब्लास्ट हुआ और आग लग गई, लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन आग फैलती चली गई-स्थानीय लोग

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गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 9:45 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं. गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी स्थित आदर्श नगर में मंगलवार रात ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने फायर टेंडर और FQRV (फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल) को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.

कई दुकानों को हो सकता था नुकसान

खोड़ा संकरी गलियों का इलाका है. ऐसे में फायर टेंडर का अंदर दाखिल होना काफी मुश्किल होता है. यदि आग को जल्द ना बुझाया जाता तो आसपास के घरों और दुकानों को चपेट में ले सकती थी.

गाजियाबाद में भीषण आग (ETV BHARAT)

घटना के बाद इलाके में फैली दहशत

आदर्श कॉलोनी पहुंचने के बाद संकरी गलियां होने के कारण फायर टेंडर का अंदर पहुंचना मुश्किल था. ऐसे में FQRV को अंदर भेजा गया जबकि फायर टेंडर गली के दोनों तरफ खड़े किए गए और करीब 700 मीटर हौज पाइपलाइन लगाई गई. इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया. आग इतनी भीषण थी कि दोनों तरफ से फोम की पंपिंग की गई. ट्रांसफार्मर के पास इस्तेमाल हुए इंजन ऑयल के ड्रम रखे हुए थे. ऐसे में ड्रमों में आग की लपटें उठ रही थी. खोड़ा दिल्ली और नोएडा से सटा हुआ घना आबादी वाला इलाका है ऐसे में आग लगने से काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों में दहशत फैल गई. फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के घरों को खाली कराया. करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

फायर विभाग ने कहा आसपास के घरों को सुरक्षित बचाया गया

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. आसपास के घरों और दुकानों को भी आग से सुरक्षित बचा लिया गया. हालांकि, ट्रांसफार्मर के पास खड़ी चार मोटरसाइकिल है और एक ऑटो रिक्शा जलकर खाक हो गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, अचानक से ट्रांसफार्मर में तेज ब्लास्ट हुआ और आग लग गई. आस-पास के लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन आग फैलने लगी. इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई.

मंगलवार, 30 जून 2026 को रात्रि 12:45 पर अग्निशमन विभाग को खोड़ा में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. आग इतनी भीषण थी कि दो किलोमीटर दूर से आगे की लपेट दिखाई दे रही थी. यदि आग फैलती तो कई घरों को चपेट में ले सकती थी. अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया.

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