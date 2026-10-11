हरदोई में कपड़े की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक
दुकानदार जावेद के आंखों के सामने उनकी वर्षों की पूंजी धू-धूकर जल गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 4:17 PM IST
हरदोई: जिले के संडीला में खादी आश्रम के पास शुक्रवार को एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिससे पीड़ित दूकानदार का रो-रोकर बुरा हाल है.
प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह के अनुसार, घटना संडीला के खादी आश्रम और रेलवे फाटक के पास की है, दुकानदार जावेद अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे. उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए तबाही लेकर आएगी. देर रात दुकान से अचानक उठते धुआं पर आसपास के लोगों की नजर पड़ी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला, तब तक आग की लपटों ने दुकान में रखे कपड़े और अन्य कीमती सामान को पूरी तरह अपनी आगोश में ले चुका था, हादसे में पंद्रह लाख रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.
मौके पर मौजूद दुकानदार जावेद के आंखों के सामने उनकी वर्षों की पूंजी धू-धूकर जल रही थी. फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग काबू पा लिया, जिससे आग आसपास की अन्य दुकानों तक नहीं फैली और एक बड़ा हादसा टल गया.
प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह के अनुसार, संडीला में खादी आश्रम के पास कपड़े की दुकान में आग लगने की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी. दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और नुकसान का आकलन कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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