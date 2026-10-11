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हरदोई में कपड़े की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

हरदोई में कपड़े की दुकान में भषण आग ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: जिले के संडीला में खादी आश्रम के पास शुक्रवार को एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिससे पीड़ित दूकानदार का रो-रोकर बुरा हाल है.

प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह के अनुसार, घटना संडीला के खादी आश्रम और रेलवे फाटक के पास की है, दुकानदार जावेद अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे. उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए तबाही लेकर आएगी. देर रात दुकान से अचानक उठते धुआं पर आसपास के लोगों की नजर पड़ी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

जावेद के सामने जल गई उनकी दुकान (VIDEO Credit: ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला, तब तक आग की लपटों ने दुकान में रखे कपड़े और अन्य कीमती सामान को पूरी तरह अपनी आगोश में ले चुका था, हादसे में पंद्रह लाख रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.