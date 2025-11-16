ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दूसरे दिन लगी आग, जांजगीर चांपा सहकारी समिति की घटना

जांजगीर चांपा के लगरा सहकारी समिति में आग से हड़कंप मच गया.

Fire in Janjgir Champa
जांजगीर चांपा में आग से हड़कंप (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: जिले के पामगढ़ विकासखंड के लगरा ग्राम के सहकारी समिति में आग लग गई. इस घटना में 8 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. यहां सहकारी समिति में रखे नए 30 गठान बरदाने में से 19 गठान बरदाने जलकर खाक हुई है. 11 गठान बरदाने किसी तरह से सुरक्षित बचा लिया गया है.

आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं ?: सहकारी समिति में आग कैसे लगी इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची है जांच पड़ताल की जा रही है. इस पूरे घटना पर विधायक व्यास कश्यप ने सरकार पर तंज कसा है और इसे जिला प्रशासन की लापरवाही बताया है.

जांजगीर चांपा की सहकारी समिति में आग (ETV BHARAT)

सरकार की तरफ से धान खरीदी की कोई तैयारी नहीं है. धान खरीदी के लिए बिना सुरक्षा के खाली केंद्रो में खुले में बारदाने को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अभी सभी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं. आग लगी है या फिर लगाई गई है यह जांच का विषय है. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए,अभी तो बारदाने में आग लगने की शुरुआत है आगे क्या क्या होगा- व्यास कश्यप, कांग्रेस विधायक

जानिए कितना हुआ नुकसान ?: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरु हुई है. इस बीच धान खरीदी के दूसरे दिन ग्राम लगरा के सहकारी समिति में रखे 30 गठान बारदाने में से 19 गठान बारदाने में भीषण आग गई. इस घटना में 19 बारदाना का गठान जलकर राख हो गया है. 11 गठान बारदाने को समय रहते सुरक्षित कर लिया गया है.

आग की घटना पर जिला प्रशासन ने क्या कहा ?: जांजगीर चांपा में आग लगने की घटना पर कलेक्टर जनमेजय महोबे एक्शन में आ गए. उन्होंने मीडिया को बताया कि सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है. उसके बाद पामगढ़ थाने में अपराध दर्ज भी कराया जाएगा. अभी आग लगने का कारण अज्ञात है जांच में पता चल पाएगा, वही धान खरीदी केंदों की व्यवस्था बनाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी काम पर आ गए हैं. जिला प्रशासन की तरफ से सोमवार तक व्यवस्था पूरी करने का दावा किया है.

धान खरीदी पर साय सरकार का सख्त रुख, रायपुर में जिला प्रशासन अलर्ट, बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में 'धान खरीदी उत्सव', दुर्ग में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने जायजा लिया, दिए अहम निर्देश

धान खरीदी छत्तीसगढ़ 2025: हड़ताल के बीच समर्थन मूल्य पर कोरबा में धान खरीदी का शुभारंभ

TAGGED:

FIRE IN JANJGIR CHAMPA
JANJGIR CHAMPA COOPERATIVE SOCIETY
PADDY PROCUREMENT IN CG
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी
FIRE BREAKS AT JANJGIR CHAMPA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.