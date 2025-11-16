ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दूसरे दिन लगी आग, जांजगीर चांपा सहकारी समिति की घटना

आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं ?: सहकारी समिति में आग कैसे लगी इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची है जांच पड़ताल की जा रही है. इस पूरे घटना पर विधायक व्यास कश्यप ने सरकार पर तंज कसा है और इसे जिला प्रशासन की लापरवाही बताया है.

जांजगीर चांपा: जिले के पामगढ़ विकासखंड के लगरा ग्राम के सहकारी समिति में आग लग गई. इस घटना में 8 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. यहां सहकारी समिति में रखे नए 30 गठान बरदाने में से 19 गठान बरदाने जलकर खाक हुई है. 11 गठान बरदाने किसी तरह से सुरक्षित बचा लिया गया है.

सरकार की तरफ से धान खरीदी की कोई तैयारी नहीं है. धान खरीदी के लिए बिना सुरक्षा के खाली केंद्रो में खुले में बारदाने को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अभी सभी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं. आग लगी है या फिर लगाई गई है यह जांच का विषय है. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए,अभी तो बारदाने में आग लगने की शुरुआत है आगे क्या क्या होगा- व्यास कश्यप, कांग्रेस विधायक

जानिए कितना हुआ नुकसान ?: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरु हुई है. इस बीच धान खरीदी के दूसरे दिन ग्राम लगरा के सहकारी समिति में रखे 30 गठान बारदाने में से 19 गठान बारदाने में भीषण आग गई. इस घटना में 19 बारदाना का गठान जलकर राख हो गया है. 11 गठान बारदाने को समय रहते सुरक्षित कर लिया गया है.

आग की घटना पर जिला प्रशासन ने क्या कहा ?: जांजगीर चांपा में आग लगने की घटना पर कलेक्टर जनमेजय महोबे एक्शन में आ गए. उन्होंने मीडिया को बताया कि सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है. उसके बाद पामगढ़ थाने में अपराध दर्ज भी कराया जाएगा. अभी आग लगने का कारण अज्ञात है जांच में पता चल पाएगा, वही धान खरीदी केंदों की व्यवस्था बनाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी काम पर आ गए हैं. जिला प्रशासन की तरफ से सोमवार तक व्यवस्था पूरी करने का दावा किया है.