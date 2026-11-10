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झज्जर में दो युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक आरोपी गिरफ्तार

Firing on youth in Jhajjar ( ETV Bharat )

झज्जर: मांडौठी गांव में मामूली कहासुनी के बाद दो युवकों को गोली मारने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात के बाद से ही पुलिस की टीमें अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

झज्जर में दो युवकों पर फायरिंग: जानकारी के अनुसार, रात के समय गांव मांडौठी में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दो युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोली लगने से हरदीप और जोगेंद्र घायल हो गए. दोनों को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया. हरदीप का ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल और जोगेंद्र का आरजे अस्पताल में उपचार चल रहा है. इनमें से एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.