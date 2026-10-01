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गाजियाबाद: इंदिरापुरम में गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास की दुकानें भी चपेट में आई

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के न्याय खंड एक में काला पत्थर रोड पर स्थित गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जिले के विभिन्न फायर स्टेशन से फायर टेंडर बुलाए गए. फिलहाल 8 से अधिक फायर टेंडर पहुंचे हैं. आग ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में लिया है.