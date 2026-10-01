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गाजियाबाद: इंदिरापुरम में गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास की दुकानें भी चपेट में आई

स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद 8 से अधिक फायर टेंडर मौके पर पहुंचे.

गाजियाबाद स्थित गोदाम में भीषण आग
गाजियाबाद स्थित गोदाम में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2026 at 5:10 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के न्याय खंड एक में काला पत्थर रोड पर स्थित गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जिले के विभिन्न फायर स्टेशन से फायर टेंडर बुलाए गए. फिलहाल 8 से अधिक फायर टेंडर पहुंचे हैं. आग ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में लिया है.

अपडेट जारी है..

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गाजियाबाद गोदाम में भीषण आग
FIRE AT WAREHOUSE INDIRAPURAM
गाजियाबाद में आग लगने की घटनाएं
FIRE AT WAREHOUSE IN GHAZIABAD

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