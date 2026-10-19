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रायपुर के टायर फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, कोई हताहत नहीं

रायपुर के टायर फैक्ट्री में आग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : उरला थाना अंतर्गत पोरवाल टायर फैक्ट्री में आग लगी. आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नही है.लेकिन कंपनी में टायर रखे होने के कारण आग ने विकराल रुप ले लिया. सूचना मिलने के बाद उरला पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुट गई. कंपनी में आग पूरी तरह से बुझ चुकी है. फिर भी आग दोबारा ना भड़के इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. प्रारंभिक जानकारी के मुताबित टायर बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले टार रिसाव के कारण आग लगने की आशंका है.



पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम की मुस्तैदी

उरला थाना प्रभारी रोहित मालेकर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद टीम और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़िया मौके पर पहुंच गई थी. आगजनी पर लगभग पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है. इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.