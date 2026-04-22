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बुलंदशहर: जूते के शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

यूपी में भीषण गर्मी के बीच आग के मामले में वृद्धि, फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट पर

जूते के शोरूम में भीषण आग
जूते के शोरूम में भीषण आग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 7:53 PM IST

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बुलंदशहर: स्याना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां बुधवार को एक जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जल कर राख हो गया.

यह घटना स्याना कोतवाली क्षेत्र के बुगरासी चौराहे की है, जहां 'गुप्ता बूट हाउस' में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के व्यापारियों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई, गुप्ता बूट हाउस के मालिक और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग को सूचना दी.

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. तब तक आग ने शोरूम में रखे भारी मात्रा में जूते-चप्पल और अन्य कीमती सामान जलकर राख हो चुके थे. इस दौरान, बुगरासी चौराहे पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्याना कोतवाली पुलिस भी मौके पर तैनात रही और लगातार भीड़ को काबू करती रही, ताकि कोई अनहोनी न हो.

​प्रारंभिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि बिजली के बोर्ड या तारों में हुई स्पार्किंग के कारण निकली चिंगारी ने जूतों के रबर और प्लास्टिक के डिब्बों में आग पकड़ लिया, जिससे यह घटना हुई है.

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