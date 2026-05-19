गुरुग्राम में कबाड़ के ढेर में लगी भीषण आग, आसपास के मकानों को कराया गया खाली, देखें वीडियो
गुरुग्राम के मैदावास क्षेत्र में कबाड़ के ढेर में अचानक आग लग गई. दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
Published : May 19, 2026 at 8:20 AM IST
गुरुग्राम: सोमवार की शाम गुरुग्राम में बड़े कबाड़ के ढेर में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि चारों तरफ धुआं-धुआं हो गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. आग की गंभीरता को देखते हुए दर्जनों फायर टेंडर मौके पर लगाए गए. दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.
गुरुग्राम में कबाड़ के ढेर में आग: बताया जा रहा है कि मैदावास क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कबाड़ इकट्ठा कर रखा गया था, जिसमें अचानक आग लग गई. गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है. दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के मकानों को खाली कराया गया.
किसी के हताहत होने की सूचना नहीं: आग की लपटों और धुएं को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा. फिलहाल राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन आग ने इलाके में हड़कंप जरूर मचा दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि धुएं की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया था.
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