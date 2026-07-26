रेवाड़ी में प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग, 5 श्रमिक बाल-बाल बचे, देखें वीडियो
रविवार को रेवाड़ी में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि गोदाम का एक हिस्सा जलकर राख हो गया.
Published : July 26, 2026 at 2:40 PM IST
रेवाड़ी: रविवार को रेवाड़ी में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते गोदाम का एक हिस्सा जलकर राख हो गया. गनीमत रही कि गोदाम में सो रहे 5 श्रमिक वक्त रहते बाहर निकल आए. इसलिए कोई जनहानी नहीं हुई. श्रमिकों ने बताया कि काम पूरा करने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए थे. इस दौरान उनकी आंख लग गई. अचानक से गोदाम में आग लगने का अहसास हुआ. जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे को उठाया और गोदाम से बाहर निकल आए. इसके बाद उन्होंने आग की जानकारी दमकल विभाग को पुलिस को दी.
रेवाड़ी के प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग: आग की सूचना मिलते ही रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा, भिवाड़ी से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गोकलगढ़ टी पॉइंट के पास बने प्लाईवुड गोदाम में ये आग लगी. आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में लिया. गनीमत रही की इस हादसे में कोई जनहानी नहीं हुई. आग लगने से गोदाम का पिछला हिस्सा पूरी तरह जल गया, जबकि अगले हिस्से को कुछ हद तक बचा लिया गया. हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है.
दमकल की दस गाड़ियों ने पाया आग पर काबू: सहायक फायर ऑफिसर संजय ढिलन ने बताया "हमें 6 बजे के आसपास सूचना मिली थी. फायरबिग्रेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने के लिए लगाई गई थी. अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. गोदाम के पिछले हिस्से में ज्यादा नुकसान है, अगले हिस्से में कुछ को बचा लिया गया. अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया."
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