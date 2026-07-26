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रेवाड़ी में प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग, 5 श्रमिक बाल-बाल बचे, देखें वीडियो

रेवाड़ी: रविवार को रेवाड़ी में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते गोदाम का एक हिस्सा जलकर राख हो गया. गनीमत रही कि गोदाम में सो रहे 5 श्रमिक वक्त रहते बाहर निकल आए. इसलिए कोई जनहानी नहीं हुई. श्रमिकों ने बताया कि काम पूरा करने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए थे. इस दौरान उनकी आंख लग गई. अचानक से गोदाम में आग लगने का अहसास हुआ. जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे को उठाया और गोदाम से बाहर निकल आए. इसके बाद उन्होंने आग की जानकारी दमकल विभाग को पुलिस को दी.

रेवाड़ी के प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग: आग की सूचना मिलते ही रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा, भिवाड़ी से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गोकलगढ़ टी पॉइंट के पास बने प्लाईवुड गोदाम में ये आग लगी. आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में लिया. गनीमत रही की इस हादसे में कोई जनहानी नहीं हुई. आग लगने से गोदाम का पिछला हिस्सा पूरी तरह जल गया, जबकि अगले हिस्से को कुछ हद तक बचा लिया गया. हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है.