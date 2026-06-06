मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद MCH में दिखी बड़ी लापरवाही, हो सकता है बड़ा हादसा
मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है. MCH में भी बड़ी लापरवाही दिखी.
Published : June 6, 2026 at 3:41 PM IST
मुजफ्फरपुर: प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में 7 लोगों की मौत और 18 लोगों के घायल होने के बाद जिले के सरकारी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा में आ गई है. इसी क्रम में सदर अस्पताल परिसर स्थित मातृ-शिशु सदन (एमसीएच) की फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
4 साल बाद भी नहीं बदली तस्वीर: मातृ-शिशु सदन में वर्ष 2020 में आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया गया था. अस्पताल परिसर में हाइड्रेंट, पाइपलाइन और अन्य अग्निशमन उपकरण स्थापित किए गए थे, लेकिन चार वर्ष बाद भी इसके पूरी तरह कार्यरत नहीं होने की बात सामने आ रही है.
SNCU में हो चुका है हादसा: वहीं, वर्ष 2024 में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना भी हो चुकी है. हालांकि उस समय सभी नवजातों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और बड़ा हादसा टल गया था.
अस्पताल प्रशासन का दावा: इन दावों के बीच सदर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एमसीएच अस्पताल में स्थापित फायर फाइटिंग सिस्टम कार्यरत है. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, हालिया घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग से इसकी दोबारा जांच कराई जाएगी और मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी.
"एमसीएच अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम सही स्थिति में है. फिर भी सुरक्षा मानकों की पुनः समीक्षा के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा री-चेकिंग कराई जाएगी. मॉक ड्रिल के दौरान यदि किसी प्रकार की तकनीकी खामी या कमी सामने आती है तो उसे तत्काल दूर कराया जाएगा."- प्रवीण कुमार,प्रबंधक,सदर अस्पताल
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों, नवजात शिशुओं और प्रसूताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
मुजफ्फरपुर अग्निकांड मामला: मुजफ्फरपुर में 4 जून को 2026 को एक निजी अस्पताल (प्रसाद हॉस्पिटल) के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी. इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से मरीज जख्मी हुए थे. जख्मी मरीजों में से भी इलाज के दौरान दो और मरीजों की मौत हो गई और मौत का आंकड़ा बढ़कर सात हो गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. इस घटना के बाद से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.
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