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फरीदाबाद में मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग, लाखों का सामान जलकर राख

फरीदाबाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है.

MASSIVE FIRE BREAKS
मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग से नुकसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 6, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद: बल्लभगढ़ स्थित अंबेडकर चौक पर मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया. बताया जा रहा है कि यह आग रात करीब 2 बजे दुकान के अंदर हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

आग से व्यापक नुकसान: जानकारी के अनुसार दुकान के अंदर मोबाइल फोन, मोबाइल एसेसरीज, कूलर, पंखे, एसी, स्पीकर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ था. आग लगने के बाद देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं और दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो गया.

मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग (ETV Bharat)

दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबूः प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 60 से 70 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे आसपास की दुकानों तक आग फैलने से बच गई.

रात 2 बजे मिला आग लगने की सूचनाः दुकान के मालिक हर्षित ने बताया कि "रात करीब 2 बजे पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पुलिस को दुकान में आग लगने की सूचना दी थी. पुलिस ने मुझे फोन कर इसकी जानकारी दी. जब वह मौके पर पहुंचे तो दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई थीं और दुकान के अंदर से तेजी से धुआं निकल रहा था. शटर खोलने पर देखा गया कि दुकान के पीछे वाले हिस्से में आग लगी हुई थी और सामान तेजी से जल रहा था."

मल्टी ब्रांड है दुकानः हर्षित के अनुसार "उनकी दुकान में करीब 60 से 70 लाख रुपये का सामान रखा हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा मोबाइल फोन और मोबाइल एसेसरीज थीं. इसके अलावा कूलर, पंखे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखा था, जो सभी आग में जल गए." उन्होंने बताया कि "वह पिछले करीब दो साल से बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर विनीत ट्रेडिंग कंपनी के नाम से यह दुकान चला रहे हैं."

ब्रांड लाइट बोर्ड में शॉर्ट सर्किट: प्राथमिक जानकारी के अनुसार दुकान के अंदर लगे किसी कंपनी के ब्रांड के लाइट बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे सबसे पहले आग लगी. इसके बाद आग धीरे-धीरे दुकान के पीछे वाले हिस्से से फैलती हुई पूरे शोरूम में पहुंच गई और अंदर रखा सामान जल गया.

लाखों रुपये का माल जलकर राख: दुकान मालिक ने बताया कि सामान का इंश्योरेंस कराया हुआ है, लेकिन दुकान का इंश्योरेंस नहीं है. बैंक और संबंधित अधिकारी जांच के लिए आएंगे, उसके बाद ही नुकसान का सही आंकलन हो पाएगा. गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया.

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