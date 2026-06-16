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हांसी में मोबाइल-लैपटॉप रिपेयर शॉप में आग, पीड़ित दुकानदार ने की मुआवजे की मांग

सोमवार को हांसी में पटेल चौक स्थित मोबाइल-लैपटॉप रिपेयर शॉप में भीषण आग लग गई. पीड़ित दुकानदार ने की मुआवजे की मांग.

Fire at Hansi Mobile Repair Shop
Fire at Hansi Mobile Repair Shop (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 16, 2026 at 7:37 AM IST

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हांसी: सोमवार को पटेल चौक स्थित मोबाइल लैपटॉप रिपेयर शॉप में भीषण आग लग गई. पीड़ित दुकानदार नवीन कुमार के मुताबिक आग से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

हांसी में मोबाइल रिपेयर की दुकान में आग: दुकान मालिक नवीन कुमार ने बताया कि "रोजाना की तरह मैं खाना खाने के लिए घर गया था. इस दौरान दुकान से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने तुरंत उसे फोन कर सूचना दी. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग को बुलाया गया, लेकिन विभाग के पहुंचने से पहले ही दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो चुका था."

हांसी में मोबाइल-लैपटॉप रिपेयर शॉप में आग, पीड़ित दुकानदार ने की मुआवजे की मांग (ETV Bharat)

मुआवजे की मांग: पीड़ित दुकानदार नवीन कुमार ने बताया कि "मैं किराए के मकान में रहता हूं और किराए की दुकान में अपना काम करता था. मैंने मेहनत और बचत से धीरे-धीरे अपना कारोबार खड़ा किया था, लेकिन आग की इस घटना ने उसकी सारी पूंजी खत्म कर दी. आग से करीब 3 से 3.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है." नवीन ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि अब उसके सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो गया है.

Fire at Hansi Mobile Repair Shop
दुकान में रखा ज्यादातर सामान जलकर राख (ETV Bharat)

शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका: आग से मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स सहित अन्य जरूरी सामान पूरी तरह राख हो गया. वहीं घटना के बाद आसपास चिराग व्यापारी बताया कि आग के कारण चिंता का माहौल है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है.

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हांसी मोबाइल रिपेयर शॉप में आग
हांसी में मोबाइल रिपेयर की दुकान
MOBILE REPAIR SHOP IN HANSI
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