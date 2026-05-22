ETV Bharat / state

जयपुर नगर निगम मुख्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आधे खाली निकले फायर एक्सटिंग्विशर

कर्मचारियों ने दिखाई तत्परता : घटना सुबह करीब 8:40 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार निगम मुख्यालय स्थित कार्मिक शाखा के एक केबिन में अचानक शॉर्ट-सर्किट हुआ, जिसके बाद वहां रखे सामान में आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही कर्मचारी मौके की ओर दौड़े और तत्काल आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वसीम ने बताया कि कार्मिक विभाग के ही एक कर्मचारी ने आग लगने की सूचना दी थी. इसके बाद उन्होंने और दो सफाई कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल शुरू किया. तीनों कर्मचारियों ने मिलकर आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया.

जयपुर: जयपुर नगर निगम मुख्यालय में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कार्मिक शाखा के एक केबिन में शॉर्ट-सर्किट से आग लग गई. आग लगते ही कार्यालय में धुआं फैल गया और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. हालांकि मौके पर मौजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा लिया. समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस दौरान निगम की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए.

पढें: जयपुर-दिल्ली हाईवे पर डंपर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

फायर एक्सटिंग्विशर दिखने में सील पैक, थे आधे खाली: वसीम ने बताया कि आग बुझाने में करीब 10 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया वे बाहर से पूरी तरह सील पैक दिखाई दे रहे थे, लेकिन उपयोग के दौरान कई सिलेंडर आधे खाली निकले. उनका कहना था कि यदि आग ज्यादा फैल जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी और बड़ा नुकसान हो सकता था. उन्होंने निगम प्रशासन से सभी अग्निशमन उपकरणों की जांच और उन्हें अपडेट कराने की मांग की.

आग बुझाने के लिए इस्तेमाल हुए फायर एक्सटिंग्विशर (ETV Bharat Jaipur)

फैन, दस्तावेज और फर्नीचर जले: मौके पर मौजूद सफाई कर्मचारी रवि ने बताया कि वे रोजाना की तरह सुबह 7:30 बजे ड्यूटी पर पहुंचे थे. अचानक आग लगने की सूचना मिली तो सभी कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए. उन्होंने बताया कि शॉर्ट-सर्किट के कारण एक पंखा, कुछ दस्तावेज और टेबल जलकर खाक हो गए. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लेने से आसपास के कमरों तक आग नहीं फैल सकी. कर्मचारियों के अनुसार आग पर काफी हद तक नियंत्रण पाने के बाद फायर शाखा की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद दमकलकर्मियों ने स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा संबंधी कार्रवाई पूरी की. घटना के बाद निगम मुख्यालय में कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र बंसल भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया. उन्होंने कर्मचारियों से घटना की जानकारी ली और आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए.

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल :इस घटना के बाद निगम मुख्यालय की फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिली. बहरहाल, नगर निगम के अंतर्गत ही फायर शाखा कार्यरत है. यदि यहीं फायर एक्सटिंग्विशर पूरी क्षमता में नहीं थे तो ये गंभीर लापरवाही है.