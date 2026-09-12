चित्रकूट में रिटायर्ड कर्मचारी की झुलसने से मौत, दो घायल; अचानक घर में लगी में फंसे थे तीनों
अचानक आग की चपेट में आने से घर के अंदर मौजूद तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 1:01 PM IST
चित्रकूट: जिला मुख्यालय कर्वी में धुस मैदान के पास देर रात रिटायर्ड कर्मचारी के घर में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की चपेट में आने से रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो गई है, जबकि परिवार के दो लोग झुलसे हैं, जिनका इलाज चल रहा है.
जानकारी के मुताबिक, अचानक आग की चपेट में आने से घर के अंदर मौजूद तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए. सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दरवाजा तोड़कर अंदर फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला. सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान रिटायर्ड कर्मचारी सोहन की मौत हो गई. दो अन्य घायलों का इलाज जारी है.
पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के धुस मैदान के पास की है. नगर पालिका से सेवानिवृत्त कर्मचारी सोहन अपने घर में मौजूद थे. देर रात अज्ञात कारणों से मकान में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. धुआं और आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका.
घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण पुलिस और दमकल कर्मियों ने दरवाजा तोड़कर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद तीनों झुलसे लोगों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया. चिकित्सकों ने उपचार के दौरान सोहन को मृत घोषित कर दिया. वहीं, बृजलाल और भाई राजू का जिला अस्पताल सोनपुर में उपचार चल रहा है.
पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.
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