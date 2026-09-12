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चित्रकूट में रिटायर्ड कर्मचारी की झुलसने से मौत, दो घायल; अचानक घर में लगी में फंसे थे तीनों

चित्रकूट में रिटायर्ड कर्मचारी की झुलसने से मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

चित्रकूट: जिला मुख्यालय कर्वी में धुस मैदान के पास देर रात रिटायर्ड कर्मचारी के घर में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की चपेट में आने से रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो गई है, जबकि परिवार के दो लोग झुलसे हैं, जिनका इलाज चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, अचानक आग की चपेट में आने से घर के अंदर मौजूद तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए. सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दरवाजा तोड़कर अंदर फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला. सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान रिटायर्ड कर्मचारी सोहन की मौत हो गई. दो अन्य घायलों का इलाज जारी है. चित्रकूट में रिटायर्ड कर्मचारी की झुलसने से मौत. (Video Credit: ETV Bharat)